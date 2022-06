Homem tem pênis operado após inserir corrente de bolinhas na uretra por prazer

Um homem se queixava de dores agudas no pênis quando chegou a um hospital em Taiwan. Ao investigarem, os médicos perceberam que ele havia inserido uma corrente com bolinhas de metal na uretra com o objetivo de aumentar o prazer durante a masturbação.

Aos médicos, o homem descreveu as dores como "choques elétricos" e precisou passar por uma cirurgia para a retirada da corrente.

O paciente, de 30 anos, buscava "atingir o orgasmo" introduzindo o objeto em sua uretra. A corrente de bolinhas, de tamanho considerável, estava embutida dentro de seu pênis, e ele não conseguia removê-la por medo de se machucar ainda mais. Ele também não conseguia ir ao banheiro.

"O paciente não sabia como remover a corrente em casa. Ele já estava ferido e a corrente, presa. Mas se ele tentasse retirá-la, toda a sua uretra poderia ter sido danificada", disse o urologista Gao Weichang em entrevista coletiva.

O médico acrescentou que, em circunstâncias normais, a corrente deveria ter deslizado para fora, mas a uretra do homem estava apertada devido à tensão.

Os cirurgiões tiveram que "abrir" seu pênis para desatar o nó que se formou na corrente antes de reconstruir sua uretra em um procedimento complicado, mas bem-sucedido.