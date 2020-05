Homem tenta entrar em ônibus sem máscara e é detido na Estação da Lapa

Um homem foi detido e levado à delegacia, nesta quinta-feira (7), após insistir em entrar num ônibus na Estação da Lapa, em Salvador, sem usar máscara, material de uso obrigatório nos coletivos da capital durante a pandemia de covid-19.

A situação ocorreu durante uma fiscalização de rotina no terminal para garantir o uso de máscara no transporte coletivo. Segundo a Secretaria Municipal da Mobilidade (Semob), o passageiro chegou a ter uma máscara à disposição, oferecida por um preposto da prefeitura, mas se negou e insistiu no acesso ao veículo.

Ao perceber que o usuário tentava desrespeitar a determinação da Prefeitura, um agente da Semob solicitou o apoio da Polícia Militar.

Como o passageiro manteve as investidas para entrar no ônibus sem máscara, o usuário foi detido por desacato e encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento.

A Semob informa que, desde que passou a ser obrigatório o uso de máscaras nos coletivos, o acessório vem sendo distribuído pela administração municipal nas ações educativas e de fiscalização realizadas nas estações de transbordos e nos principais corredores de transporte da cidade.

No total, mais de 20 mil máscaras já foram distribuídas nos terminais de transporte público.