Homem tenta roubar loja com arma falsa e é espancado no Cabula

Ao tentar roubar uma loja de celulares utilizando uma arma falsa, no Cabula, em Salvador, um homem identificado como Claudio Gama dos Santos, 35 anos, acabou espancado pela população. A tentativa de assalto aconteceu na noite dessa segunda-feira (12), na Rua Silveira Martins, a principal do bairro.

Com ferimentos por todo o corpo, ele foi socorrido pela Polícia Militar até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi examinado e medicado. De acordo com informações do boletim de ocorrências registrado na unidade de saúde, o suspeito foi encaminhado até a Central de Flagrantes, na Avenida ACM.

Ainda segundo o registro, era por volta de 20h quando Claudio entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Os clientes, no entanto, acabaram percebendo que a arma que o homem usava era, na verdade, um simulacro - uma arma similar às verdadeiras, em “material visual muito parecido”.

“Ao perceber a farsa, a população o agrediu com socos e pontapés. O homem deu entrada no hospital com escoriações por todo corpo”, conclui a ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma guarnição da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) foi acionada, por meio do 190, "após um homem assaltar uma loja e, em seguida, ser espancado por populares". A corporação informou ainda que o estabelecimento era do segmento de cosméticos e não de telefonia, como informado no registro do HGE.

"Quando chegou ao local, a guarnição prestou socorro ao criminoso, e, após ser medicado, foi apresentado, juntamente com uma réplica de arma de fogo, na Central de Flagrantes", completou a corporação.

O caso está sob a investigação da 11ª Delegacia (Tancredo Neves).