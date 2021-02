Homem tira máscara em voo que saiu de Salvador e é retirado de avião

Um homem foi retirado de um voo que saiu de Salvador na manhã deste sábado (6) com destino a Brasília. Ele se recusou a usar máscara logo após a aeronave fazer a decolagem. O caso aconteceu dentro de um avião da Gol.

O uso de máscara em voos é obrigatório como item de proteção contra o coronavírus. A recusa gerou confusão entre os passageiros. Um deles filmou o homem e houve troca de agressões verbais. Um dos passageiros, que não quis se idenficar, afirmou que o homem retirou a máscara após a decolagem e se negou a colocá-la de volta mesmo após as orientações dos comissários.

A aeronave precisou retornar ao Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. A Polícia Federal foi acionada para retirar o passageiro de dentro do avião. De acordo com a Gol, após o desembarque do passageiro, o restante dos clientes seguiram viagem normalmente e o pouso no destino final aconteceu às 13 horas no Aeroporto de Brasília.

A Gol reforçou em nota que o uso de máscaras é uma questão de segurança coletiva e que foi a primeira companhia a adotar a prática para todos os clientes nos voos em operação, sendo o uso de máscaras obrigatório para todos, com raras excessões.

Somente crianças com menos de dois anos, pessoas com necessidades especiais e deficiência cognitiva são liberadas do uso de máscara. A avaliação é feita caso a caso pela equipe do aeroporto e tripulação antes do embarque.