Homem vai ao banheiro e descobre cobra de dois metros morando no vaso sanitário

Incomodado com o barulho da descarga que não parava de ser acionada, um morador da cidade de Breitenfurt, na Áustria, resolveu ir até o banheiro investigar a situação. Ao chegar lá, ele descobriu um hospede indesejável no vaso sanitário: uma cobra com quase 2 metros de comprimento.

Assustado, o homem, de acordo com o The Sun, ligou para os bombeiros por volta das 1h da manhã do último sábado (7).

O homem ligou para os serviços de emergência por volta da 1h do sábado, 7 de agosto, e os bombeiros correram para sua casa para se livrar da cobra. Ao chegarem lá, os socorristas se depararam com um indivíduo da espécie Aesculapian, que não é venenosa.

Lukas Derkits, porta-voz da Modling District Fire Bridgade, disse que a espécie de cobra nativa da Europa e pode ultrapassar os dois metros de comprimento. Ainda de acordo com ele, o réptil invadiu o vaso, provavelmente, através de buracos na parede.

O animal foi solto na natureza.