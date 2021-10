Homem vestido de Coringa ataca e fere passageiros de trem no Japão

Um homem fantasiado de Coringa, vilão das histórias do Batman, usou uma faca e um líquido inflamável para atacar passageiros em uma linha de trem de Tóquio, na noite do domingo (31). Dez pessoas ficaram feridas, incluindo uma homem de 60 anos que ficou em estado grave.

O ataque aconteceu na linha expressa Keio com destino a Shinjuku, a estação ferroviária mais movimentada do mundo, por volta das 20h (8h no horário de Brasília). Nessa hora, muita gente estava indo para festas de Halloween.

O agressor, um homem de 24 anos, foi preso em seguida. Ele chegou a espalhar o fluido pelo trem, dando início a um incêndio. Um vídeo mostrou pessoas fugindo do vagão em que o ataque aconteceu. Passageiros se apertaram para passar pelas janelas do trem, que fez uma parada emergencial.

"Achei que fosse uma pegadinha de Halloween", disse uma testemunha ao jornal Yomiuri sobre o momento em que viu a correria. "Então, vi um homem caminhando para cá, acenando lentamente com uma longa faca."

O serviço da linha foi parcialmente suspenso, em meio à ida dos japoneses para uma eleição.