Homenagem à Bahia em Folianópolis

Além dos foliões, 11 atrações da cena axé desembarcam na capital de Santa Catarina para os 15 anos do Folianópolis, maior micareta do Sul do Brasil, que acontece entre os dias 12 (sábado) e 14 (segunda-feira) de novembro, na passarela do samba Nego Quirido. Este ano, a produção promete uma linda homenagem à Bahia. A folia começa no sábado com Saulo, Bell Marques e o Parangolé de Tony Salles. No domingo: Ivete Sangalo, Léo Santana e o Psirico de Márcio Victor. Segunda-feira a festa se encerra com Durval Lelys, Timbalada, Banda Eva e Harmonia do Samba. No after exclusivo do Camarote Balada, funk, pagode e eletrônico. Sábado: Os Hawaianos; Domingo, o duo Cat Dealers. Segunda, o grupo carioca DDP Diretoria. Almoço oficial da folia a partir das 11h, animado pelo grupo É O Tchan.

Café na Cidade da Música

No próximo dia 16 de novembro, às 15h, na Cidade da Música, Wilson Café realiza o projeto Bate Papo Sonoro contando a história da percussão na Bahia e sua inovação musical contemporânea. Terá convidados como Mestre Jackson, um dos precursores do samba-reggae; Vivian Caroline, da Banda de Mulheres Yayá; Jorjão Bafafé, dos Afoxés, Badauê e Okanbi; Diego Neri, professor de percussão; Anjo Caldas e as novas tecnologias das gravações com a percussão; Ícaro Sá e suas experiências com a Orkestra Rumpilezz e o grupo Baiana System; e Ivanzinho, sobre seu projeto de aulas no YouTube falando sobre a percussão afrobaiana.

Influenciadora

Com o Verão batendo à porta, artistas e bandas começam a fazer suas apostas musicais. E o Parangolé do cantor Tony Salles não deixa por menos. Tem lançamento amanhã em todas as plataformas digitais o single Influenciadora, composição de Magno Sant’Anna, Escandurras e Thales Medina. O clipe foi gravado na cidade de São Paulo (SP), com a direção de Mateus Rigola e produção executiva de Ivo Neto.





Carla Cristina canta no Amado

Com produção de Gino Larry, a cantora Carla Cistina se apresenta dia 1 de dezembro a partir das 20h no restaurante Amado com um repertório diferente do que ela costuma cantar no Carnaval. Dessa vez ela vai mergulhar nas belas canções da Música Popular Brasileira. O evento será beneficente em prol do projeto Amor em Ação.

1 O cantor e compositor Leo Jaime se apresenta amanhã com o show Dance Comigo. O repertório inclui hits como As Sete Vampiras, A Fórmula do Amor, Conquistador Barato, Mensagem de Amor, Gatinha Manhosa, A Vida Não Presta, O Pobre, dentre outras. O show conta com a participação da banda Retr80, capitaneada pelo cantor e compositor Alex Góes e pelo músico e produtor cultural Valdir Andrade.

2 Salvador, mais precisamente o Centro de Convenções (Boca do Rio), será, dia 07 de janeiro de 2023, palco da estreia do projeto Ensaios de Anitta. Com o tema Guerreiras, passará entre janeiro e fevereiro por Brasília, Curitiba, Jurerê, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Aqui a produção é uma parceria com a 2GB.

3 Bell Marques recebeu em seu estúdio para ensaio Tuca Fernandes e Margareth Menezes, que estarão no Vumbora pro Mar 2022, comandado por Bell. Será a bordo do navio MSC Fantasia (18 a 21/11). Também confirmados Durval Lélys, Rafa e Pipo Marques, É O Tchan, Harmonia do Samba e Timbalada.

