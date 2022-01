Homens armados ameaçam moradores e decretam toque de recolher no Curuzu; vídeo

O comércio no bairro do Curuzu está sendo ameaçado por homens armados nesta segunda-feira (31). Em vídeo que circula nas redes sociais, os sujeitos ordenam o fechamento de lojas, lanchonetes e academias nas imediações da rua da Alegria.

As ameaças acontecem em represália à morte do traficante Netinho "Mata Rindo", em confronto com a Polícia Militar, no último sábado (29). Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo, mas acabou morrendo.

De acordo com nota da PM, entretanto, apesar da denúncia dos moradores do bairro, não teria sido constatada anormalidade na região. Apesar disso, a 37ª CIPM intensificou o policiamento no Curuzu, com o emprego de equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), rondas com viaturas (radiopatrulhamento), além da Rondesp BTS, que também reforça as ações ostensivas na região.