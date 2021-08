Homens armados colocam fogo na Prefeitura de Itanhém, no sul baiano

O prédio da prefeitura de Itanhém, município no sul baiano a 92km de Teixeira de Freitas e cerca de 810 km distante de Salvador, foi atacado por homens armados na noite da última quarta-feira (11). O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, que investiga o caso.

O prédio chegou a pegar fogo em alguns locais. Não houve registro de feridos. Procurada, a Prefeitura local não atendeu às ligações da reportagem do CORREIO e também não se manifestou por meio de comunicado oficial sobre a situação.

Segundo a polícia, um segurança que trabalhava no local viu dois homens armados, e ainda não identificados, que atearam fogo na recepção do prédio inflamando as chamas com um galão de combustível. A dupla conseguiu fugir após a ação.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, foi expedida uma guia pericial de crime e a testemunha será ouvida na unidade policial.