Homens armados fazem reféns em imóvel em Conceição do Jacuípe

Homens armados e encapuzados invadiram uma casa em Conceição do Jacuípe, no centro-norte do estado, na madrugada desta sexta-feira (24). Um grupo de cerca de 20 pessoas que estava hospedado no local foi feito refém.

Segundo informações do G1, os criminosos roubaram dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas, que seriam das cidades de Saubara e Feira de Santana. De acordo com as fontes, quatro homens teriam realizado a ação. Cômodos da casa ficaram revirados após a ação.

A Polícia Civil informou que policiais da 3º Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro) foram em busca das vítimas e iniciaram as apurações, mas que até o momento elas não haviam sido encontradas para fazerem o registro da ocorrência.

A Delegacia Territorial de Conceição do Jacuípe não tem plantão diurno nem ordinário durante os finais de semana e feriados. Por isso, o crime deve ser registrado no plantão na Coorpin em Santo Amaro.