Homens bloqueiam pista e atiram pedras em motoristas na BA-526

Os motoristas que trafegavam pela BA-526, na altura da Cia-Aeroporto, na Região Metropolitana de Salvador, no início da tarde desta terça-feira (15), foram surpreendidos pela ação de homens que tentavam praticar assaltos e destruir os veículos que circulavam pelo local.

Relatos enviados ao CORREIO, descrevem três homens pendurados na divisória central da pista jogando pedras do tipo paralelepípedos nos carros que passavam. “Mas pedras imensas mesmo, e a galera desviando e eles tentando vir para a pista assaltar”, conta um dos motoristas que conseguiu impedir que o automóvel fosse atingido.

Sem se identificar, ele relata que estourou um dos pneus na tentativa de desviar das pedras arremessadas contra o veículo. Ao conseguir parar em um centro de compras próximo ao local da ação, encontrou ao menos cinco condutores com os carros estacionados com marcas de pedradas.

Um dos proprietários de um carro atingido mostra, em um vídeo divulgado nas redes sociais, como ficou a situação do veículo. Ele voltava de Praia do Forte para Salvador, mas narra que os apedrejadores estavam agindo nos dois sentidos da via. “Acertaram mais ou menos uns 10 carros, inclusive o meu. Afundaram o capô do meu carro”, afirma a vítima.

Outro condutor relata ter dirigido na contramão para escapar de um bloqueio na pista criado pelos envolvidos na ação que, segundo ele, também bradavam o nome de uma facção criminosa. “Gritando tudo é três, é BDM e não passa nada [...] Deus me deu livramento, se não eu quase bateria de frente, como um outro colega”, conta.

Acionada, a Polícia Militar (PM-Ba) foi até o local, mas ao chegar, os suspeitos já haviam fugido. Ainda segundo o órgão, a região foi obstruída com objetos incendiados. Devido ao fato, as guarnições permaneceram no local para garantir a liberação da pista e o fluxo normal de pessoas e veículos.

Não há confirmação de feridos.