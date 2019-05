Homens são mortos e adolescentes agredidos em 'sessão de tortura' no Tabuão

Dois homens ainda não identificados foram mortos e três adolescentes torturados na noite dessa quarta-feira (15), em um casarão na Ladeira do Tabuão, ligação entre o Centro Histórico e o bairro do Comércio, em Salvador.

A polícia chegou ao local após populares denunciarem que o prédio estava sendo utilizado por membros de facções para cometerem atos de tortura contra integrantes de gangues rivais.

A versão da Polícia Militar é de que ao chegarem ao local, PMs da 16ª Companhia Independente (CIPM/Comércio) foram recebidos a tiros. Em nota, a corporação informa que um homem envolvido nas agressões foi preso e conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) - os comparsas, não foi informado quantos, conseguiram fugir.

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

No local, os policiais teriam ouvido discussões entre os suspeitos e logo após identificaram dois homens caídos no chão. As vítimas ainda foram socorridas ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas já chegaram mortos. Segundo registro policial na unidade hospitalar, uma das vítimas apresentava perfuração por faca e a outra, ferimento de arma de fogo na região do peito.

Foram encontrados dois adolescentes amarrados que, segundo depoimento deles, foram torturados e seriam mortos por outros integrantes da facção rival.

No local foi encontrado uma faca que possivelmente tenha sido utilizada no crime.

Após a ação, outro adolescente, que estava prédio, foi encontrado ferido por uma pedra na cabeça, e deu entrada no HGE logo depois.

A equipe isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção e realização de perícia. Na manhã desta quinta-feira (16), a PM prendeu mais um dos acusados pelo crime. A Polícia Civil investigará o crime.

Confira na íntegra a nota da PM:

"De acordo com informações da 16ª CIPM, na noite de quarta-feira (15), por volta das 19h, policiais militares da unidade foram acionados para atender uma denúncia de tortura e homicídio dentro de um casarão na Ladeira do Tabuão, no bairro do Comércio. No local, a guarnição localizou três pessoas com sinais de tortura e duas vítimas fatais. Ao perceber a presença dos policiais, os autores dos crimes efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a guarnição. Na ação, um dos autores foi preso e conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os demais conseguiram fugir. A guarnição isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção e realização de perícia. Na manhã desta quinta-feira (16), a PM prendeu mais um dos acusados pelo crime. A Polícia Civil investigará o crime."

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro