Homicida é preso por reconhecimento facial no metrô de Salvador

Depois de um traficante ter sido preso há dez dias no Elevador Lacerda por reconhecimento facial, mais um homem foi preso, na noite de sábado (10), após ser flagrado pelo sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Foragido da Justiça por envolvimento com homicídio na Região Metropolitana de Salvador, Makennas Almeida Correia, 33 anos, foi preso, após o sistema apontar 98% de semelhança. O criminoso passou por uma estação de metrô e acabou capturado por policiais militares.

De acordo com a SSP-BA, Makennas é o 48° alvo do banco de dados reconhecido pelo sistema na Bahia. Após ser detido, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil que iniciou o protocolo de identificação humana com suporte do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

(Alberto Maraux/Divulgação)

Depois destes procedimentos, o foragido realizou exame de corpo de delito e seguiu para o sistema prisional onde cumprirá prisão preventiva. No vídeo, Makennas está de camisa do Bahia.