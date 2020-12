Honda aposta em scooter aventureiro

O portfólio de scooters da Honda ganhou um novo integrante, o ADV. O modelo segue a tendência inaugurada em 2017 com o X-ADV 750, que agregou pela primeira vez o aspecto aventureiro para a categoria de scooters. A base é o PCX 150, scooter mais vendido do país, mas com suspensão e pneus novos. O guidão também é exclusivo, mais aberto e em posição mais alta, lembrando uma motocicleta trail.

O novo veículo é baseado no PCX e inspirado no X-ADV, que surgiu em 2017 (Fotos: Divulgação) Há um compartimento sob o banco, que pode abrigar um capacete fechado O painel digital é em LCD e o para-brisa é ajustável em duas posições

O conjunto mecânico é o mesmo do PCX, com motor monocilíndrico arrefecido a líquido, de 149,3 cc. A diferença é que o coletor de admissão é 2 centímetros mais longo no ADV, para melhorar a entrega de força em baixas e médias rotações. No entanto, o rendimento é idêntico: 13,2 cv de potência a 8.500 rpm e 1,38 kgfm de torque a 6.500 rpm. A transmissão é automática do tipo CVT.

Produzido em Manaus, o ADV 150 será oferecido apenas com freios ABS e chave presencial, nas cores vermelha ou branca perolizada. A expectativa da Honda é emplacar ao menos 10 mil unidades anuais, cerca de um terço das vendas do PCX.



PARA O ANO QUE VEM

Para 2021 a Honda anunciou que terá pelo menos três novidades. O scooter Forza 350, inédito no mercado brasileiro, a atualizada CBR 1000RR-R Fireblade e novas versões para a CRF 1100L Africa Twin.

A esportiva CBR 1000RR-R é uma das promessas da Honda para o Brasil em 2021



VISUAL CONFIRMADO

A Toyota tem investido no rejuvenecimento da marca no Brasil e, desde que entrou na Stock Car, era aguardada uma configuração esportiva para seu principal produto no país, o Corolla. Finalmente, a empresa confirmou a chegada da versão GR-S para o primeiro trimestre do ano que vem e terá um grande apelo estético, alusivo à esportividade.

No entanto, o trem de força não será alterado: o sedã vai utilizar o motor 2 litros Dynamic Force. Bicombustível, o propulsor rende 177 cv de potência com etanol e 169 cv quando abastecido com gasolina - sempre a 6.600 rpm. O torque máximo, com qualquer combustível, é de 21,4 kgfm a 4.400 giros. A transmissão é o tipo CVT.

Foram instalados defletores aerodinâmicos no assoalho, braço estrutural ligado ao chassi, novos amortecedores e molas, que irão proporcionar ao condutor mais rigidez ao conjunto sem sacrificar o conforto.

A Toyota confirmou que a configuração GR-S do Corolla será lançada no primeiro trimestre



ESCOLHAS DA IMPRENSA

A Associação América Latina da Imprensa de Carros (Americar), que reúne 57 jornalistas de 12 países da região, após várias etapas de votações, elegeu os destaques do ano em cinco categorias. Os vencedores foram: Nissan Versa como Melhor Carro (com 42% dos votos), Ford Territory como Melhor Importado (54% dos votos), Volkswagen Nivus como Melhor SUV (38% dos votos), Fiat Strada como Melhor Picape (88% dos votos) e Audi e-Tron como Melhor Eletrificado (54% dos votos). Este colunista é jurado do prêmio e diretor da associação.

O novo Nissan Versa foi um dos modelos premiados por associação de jornalistas da América Latina (Foto: Pedro Bicudo/Nissan)



SUCESSO RÁPIDO

A Caoa Chery comemora em 2020 três anos do acordo de cooperação estratégica que deu início à marca. Desde 2017, mais de 45 mil veículos foram vendidos pela empresa que já ocupa a 11ª posição no ranking de participação nas vendas. A Caoa Chery produz no país dois sedãs: Arrizo 5 e Arrizo 6; quatro SUVs: Tiggo 2, Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8; além de importar, da China, o elétrico Arrizo 5e.

Os modelos nacionais são fabricados nas unidades de Jacareí (SP) e Anápolis (GO), que possuem, juntas, capacidade produtiva superior a 130 mil carros por ano. Para vender esses veículos, conta com 115 concessionárias. Para 2021, a empresa promete o lançamento de cinco novos veículos.

A Caoa Chery teve uma rápida ascensão no mercado brasileiro

VÍDEO COM A NOVA RAM

Você pagaria R$ 400 mil em uma picape? Esse é o preço inicial da 1500 Rebel, modelo que a Ram vai importar dos Estados Unidos para o Brasil. Rodei esse utilitário com 400 cv de potência em um autódromo e uma pista off-road. Para conferir avaliação veja o vídeo abaixo.

200 MIL CRETA

Em menos de quatro anos desde seu lançamento no Brasil, o Creta acaba de alcançar a marca de 200 mil unidades fabricadas. Atualmente, mais de 90% da produção do Creta brasileiro é destinada ao mercado interno. O restante é exportado para o Paraguai e Uruguai, desde 2017, para Colômbia, desde 2018, e, a partir de setembro deste ano, para a Argentina.

O Hyundai Creta completou 200 mil unidades produzidas no Brasil