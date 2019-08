Honda atualiza o Civic

Na linha 2020 o Civic é oferecido somente com transmissão automática (Foto: Divulgação)

Três anos após o lançamento da atual geração, a Honda faz os primeiros ajustes no Civic. Na dianteira, o destaque é o novo para-choque, que traz um desenho mais horizontal, com detalhes que deixam o conjunto mais refinado. As quatro versões LX, EX, EXL e Touring trazem grade frontal e molduras laterais do para-choque com acabamento cromado, bem como novas rodas de liga leve de dez raios de 17 polegadas, com acabamento em grafite brilhante. Na traseira, todas as configurações recebem um acabamento cromado na parte inferior do para-choque. Os modelos EXL e Touring trazem ainda as colunas de portas em preto brilhante.

A versão Sport, por sua vez, reforça seu caráter mais esportivo com a adoção dos acabamentos frontais e retrovisores em preto brilhante e um inédito aerofólio na tampa traseira. As rodas de liga leve de cinco raios, com acabamento diamantado escurecido finalizam o estilo externo deste modelo.Internamente, todas as versões passam a adotar revestimento do console central e laterais de porta em material sintético de alta qualidade.

(Foto: Divulgação)

Os modelos LX e Sport trazem bancos em tecido premium na cor preta, enquanto as demais versões passam a ter duas opções de revestimento interno dos bancos em couro: preto ou cinza, dependendo da cor externa. Os motores foram mantidos: 2 litros aspirado para LX, EX, EXL e Sport e 1.5 turbo para o Touring. Todas as versões são equipadas exclusivamente com câmbio automático e parte de R$ 97.900, preço da versão LX. O Sport custa R$ 104.100, o EX R$ 107.600, o EXL R$ 112.600 e o Touring R$ 134.900.

GTE, O GOLF HÍBRIDO

A Volkswagen confirmou que o Golf híbrido chegará ainda este ano ao país. Essa nova configuração, chamada de GTE tem dois motores: um a combustão de 1.4 litro turbo com 150 cv e um propulsor elétrico de 75 kW (102 cv). Combinados, oferecem potência de 204 cv. Quando toda a potência combinada do sistema é utilizada, o GTE vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, atingindo velocidade máxima de 222 km/h. O torque máximo dos dois motores é de 35,7 kgfm. A bateria é abastecida pela regeneração de energia ou por meio de uma tomada elétrica. O preço ainda não foi revelado e essa versão chegará ao mercado nacional no final do ciclo da atual geração.

(Foto: Divulgação)

BAIANOS NA COPA HB20

Neste final de semana irei disputar a Copa HB20, categoria monomarca que utiliza o hatchback produzido pela Hyundai em Piracicaba, no interior de São Paulo. Com a carroceria reforçada, o HB20 de competição tem transmissão manual e teve seu motor 1.6 preparado para alcançar 160 cv de potência. A competição será em Santa Cruz do Sul (RS) e a equipe

baiana terá o reforço de Patrick Gonçalves, piloto consagrado, com passagem pela Stock Car e bicampeão do MINI Challenge.

(Foto: Divulgação)

CÂMERA DE SÉRIE

Enquanto não lança a nova geração do Duster no Brasil, a Renault aposta em séries especiais. A novidade é uma parceria com a GoPro, que oferece para duas configurações do SUV uma Hero 7 Black com suporte e o pacote Outsider, que inclui proteção no para-choque dianteiro, faróis auxiliares, alargadores de para-lamas e rodas de liga leve diamantadas na cor preta.Essa edição especial é oferecida por R$ 81.890 no Duster com motor 1.6 e câmbio CVT e por R$ 85.790 no utilitário equipado com motor 2 litros, transmissão manual e tração 4x4. Em qualquer uma dessas configurações o modelo já utiliza a central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto. A próxima geração do Duster deverá chegar em março ao mercado nacional.

(Foto: Divulgação)

CRESCIMENTO

A Volvo mantém um ritmo de crescimento acima da média no país ao aumentar suas vendas em 27,9% em relação ao mesmo período de 2018. Foram 4.189 unidades em 2019 contra 3.274 do ano passado. A expectativa é crescer mais com a chegada

do sedã S60 no próximo mês.