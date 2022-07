Honda revela novo CR-V e modelo inédito para disputar com o Toyota Corolla Cross

O CR-V foi completamente renovado e chegará ao Brasil em 2023

A Honda está fazendo muitos ajustes em seu portfólio. No Brasil, a empresa japonesa tem apenas um produto nas suas concessionárias, o City.

Só a partir do mês que vem ganhará a companhia do HR-V, que voltará em nova geração depois de um hiato de oito meses. Meses depois, o Civic também irá retornar, mas dessa vez será híbrido e importado da Tailândia.

E, em 2023, outro veículo voltará à linha brasileira da marca: o CR-V. O SUV acabou de passar por uma mudança completa e terá como opção uma inédita propulsão híbrida.

O interior do SUV tem linhas similares às do novo Civic O CR-V é o Honda mais vendido nos Estados Unidos

Nessa sexta geração, o veículo mais vendido da empresa nos Estados Unidos cresceu em dimensões - são 6,8 centímetros no comprimento e 4 cm na distância entre-eixos - e terá uma motorização que combina uma unidade a combustão de 2 litros e dois propulsores elétricos.

O conjunto entrega uma potência combinada de 207 cv e torque combinado de 34,1 kgfm.

A cabine do CR-V traz vários novos equipamentos que foram apresentados recentemente no Civic.

A CAMINHO DO BRASIL

Os clientes do Corolla estão migrando para o Corolla Cross. A Honda, mesmo que com atraso, quer se beneficiar dessa experiência da Toyota.

Como o Civic deixou de ser produzido no Brasil e será importado da Ásia, a empresa pretende trazer para o mercado nacional o ZR-V, que será produzido no México. O país tem acordo comercial com o Brasil, ou seja, não há imposto de importação.

O ZR-V chegará ao país para disputar com o Corolla Cross

Dessa forma, o novo Honda ficaria competitivo em uma disputa com o rival japonês e com outros modelos como Jeep Compass e Volkswagen Taos.

Se chegasse agora ao país, iria custar em torno de R$ 200 mil.

ELÉTRICOS EM ALTA

No primeiro semestre, foram emplacados 3.395 veículos 100% elétricos, crescimento de 19% em relação ao volume total do ano passado.

Na comparação com 2020, o aumento foi de 324% - naquele ano, foram licenciados 801 exemplares de janeiro a dezembro.

Além do lançamento de novos automóveis, os comerciais leves aumentaram a presença no mercado nacional. No último mês, foram emplacadas 1.089 elétricos, desses, 482 foram comerciais leves.

A frota de elétricos no país, computando de 2012 até junho deste ano, já soma 8.231 unidades. Esses dados não contemplam motos.

PRODUÇÃO NACIONAL

A BMW confirmou que irá produzir na sua fábrica brasileira, que fica em Araquari (SC), a atualização do sedã Série 3 e a nova geração do SUV X1.

“Confirmar a produção de novos modelos, apenas dois meses após as respectivas apresentações na Europa, reforça a confiança que a matriz tem em nosso time”, afirma Otávio Rodacoswiski, diretor-geral da planta do BMW Group em Araquari.

Somados, esses dois produtos representam 25% dos emplacamentos de todos os veículos premium do mercado nacional. A produção do Série 3 começa em setembro e, a do X1, no primeiro trimestre de 2023.

M3: O SÉRIE 3 COM 510 CV

Avaliei recentemente o M3 Competition, a configuração esportiva do Série 3. Esse BMW utiliza um propulsor de seis cilindros, com 3 litros, biturbo, que rende 510 cv de potência e 66,3 kgfm de torque.

Esse sedã é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos e chegar à velocidade máxima de 290 km/h.

Dê play e conheça esse BMW que custa a partir de R$ 799.950

MOTOS EM ASCENSÃO

As vendas em alta levaram os fabricantes de motocicletas a revisarem para cima suas projeções.

De acordo com a Abraciclo, associação que reúne os fabricantes do setor de duas rodas, a produção deve alcançar este ano 1,32 milhão de unidades.

Se a expectativa for confirmada, será um crescimento de 10,5% na comparação com 2021. A estimativa inicial era de 1,29 milhão.

Para o mercado interno, a Abraciclo elevou a estimativa para 1,26 milhão de unidades e crescimento de 8,9%. A expectativa anterior era por 1,23 milhão.



ÔNIBUS ELÉTRICO

A Mercedes-Benz anunciou que em novembro iniciará da produção de um modelo de chassi de ônibus elétrico urbano no Brasil.

Batizado como o eO500U, o veículo tem capacidade para 84 passageiros e autonomia para rodar até 250 quilômetros com quatro pacotes de baterias - o chassi foi desenvolvido para receber até seis pacotes do componente.

A partir de novembro a Mercedes-Benz irá produzir esse ônibus elétrico no Brasil

A companhia alemã trabalha com a projeção de um mercado de 3 mil unidades de ônibus elétricos no país até 2024.

No total, a empresa projeta um mercado de ônibus com 21 mil unidades para este ano, volume que seria o maior desde 2019.

VENDAS GLOBAIS

A Porsche divulgou que entregou 145.860 veículos no primeiro semestre deste ano, volume 5% inferior ao obtido no mesmo período do ano passado.

As dificuldades impostas pelo agravamento da pandemia de Covid na China e, em outros mercados, à cadeia de fornecimento e à logística, impactaram as vendas.