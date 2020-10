Honda WR-V: acompanhe um vídeo e conheça as mudanças

Desenvolvido no Brasil e lançado em 2017, o WR-V ganhou sua primeira atualização de estilo e incorporou mais uma versão. O modelo, que tem como base o Fit e que também compartilha equipamentos do HR-V, tem como grande novidade uma nova grade frontal, com desenho horizontal e área cromada mais estreita.

Dê play e conheça a versão EXL do WR-V 2021

Na traseira, além de um novo arranjo das luzes das lanternas, o para-choque ficou maior em 6,7 centímetros, o que deve impedir que pequenos toques atinjam a carroceria. A nova versão, a LX, é a única que não conta com central multimídia.

O interior é basicamente o mesmo e a versão EXL deste Honda conta com seis airbags O WR-V se destaca pela modularidade interna, o que facilita o transporte de objetos de diferentes tamanhos Uma das novidades foi a inclusão de borboletas para trocas manuais de marcha (Fotos: Honda)

O interior é basicamente o mesmo e a versão EXL deste Honda conta com seis airbags O WR-V se destaca pela modularidade interna, o que facilita o transporte de objetos de diferentes tamanhos Uma das novidades foi a inclusão de borboletas para trocas manuais de marcha (Fotos: Honda)

Sempre com transmissão automática e motor 1.5 litro, que rende até 116 cv de potência, é equipado com transmissão automática tipo CVT. A versão LX custa R$ 83.400, a EX, R$ 90.300, e a EXL, R$ 94.700.