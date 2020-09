Hora de engrenar: Vitória fará 4 dos próximos 5 jogos no Barradão

As próximas cinco rodadas serão determinantes para o Vitória alcançar o sonhado G4 da Série B. Desta sequência de jogos, nada menos que quatro serão em casa, no Barradão, onde o Leão conquistou 10 dos seus 14 pontos. É o segundo melhor aproveitamento de um mandante, com 83,3%, atrás apenas da Chapecoense, que ganhou todas as partidas que fez na Arena Condá.

Para melhorar as probabilidades rubro-negras, do outro lado do campo estarão adversários que têm conquistado poucos pontos longe de seus estádios. O primeiro da sequência é o Oeste. Lanterna da Segundona, com seis pontos em 10 jogos disputados, o clube paulista é também um dos piores visitantes. Até aqui, disputou cinco partidas longe de Barueri, com dois empates e três derrotas - aproveitamento de 13,3%.

“Claro que temos que respeitar o Oeste. Mas a gente tem que fazer nosso fator casa. O Vitória vem jogando muito bem dentro de casa, onde nossa força é inexplicável. Onde colocamos o adversário lá atrás. Com certeza, nossa equipe vai respeitar e fazer nosso melhor. Entrar concentrado para que nós possamos sair com a vitória dentro de casa”, disse o capitão rubro-negro, o zagueiro Maurício Ramos. O Oeste, aliás, vem de revés fora de casa, para o Cuiabá, por 3x0. O confronto está marcado para sábado (26), às 16h30.

Na sequência, mais um duelo no Barradão, dessa vez diante do CSA. E mais uma ótima chance do Leão faturar três pontos. Afinal, os alagoanos têm a pior campanha como visitante da Série B. Nos quatro confrontos que fizeram fora de casa, perderam todos. É o único time com aproveitamento zerado neste quesito. Olhando a tabela geral, o CSA é ainda o vice-lanterna, com sete pontos em nove partidas. O jogo será no dia 29, às 19h15.

Bate-volta

Já pela 13ª rodada, é a vez do Vitória ser o visitante e enfrentrar o Operário-PR no Estádio Germano Krüger, no dia 2 de outubro. Em seguida, no dia 6, nova partida no Barradão, contra o América-MG. Esse adversário, diferente dos anteriores, promete dar trabalho.

O Coelho está de olho em uma possível vaga na Série A e iniciou a rodada como 5º colocado, com 17 pontos - três a mais que o Leão. O clube ainda faz campanha como visitante melhor que como mandante e, da pontuação total, mais da metade foi conquistada fora de Minas Gerais: 10 pontos (três triunfos, um empate e uma derrota), aproveitamento de 66,7%.

Para encerrar a sequência como mandante, o Vitória recebe o Avaí, no dia 9, pela 15ª rodada. Tanto na tabela geral de classificação como entre os visitantes, o Leão da Ilha está em 13º. Ao todo, tem 10 pontos em 10 jogos e, fora de casa, somou quatro pontos em quatro partidas (um triunfo, um empate e duas derrotas).

“Agora é a hora da afirmação. O grupo vem se cobrando muito sobre esse aspecto, sobre essa oportunidade. Claro que respeitando todas as equipes do campeonato. Mas, no fator casa, nossa equipe é muito forte. Aqui dentro é onde, agora, os jogadores estão focados para que possamos engrenar em uma sequência com vitórias”, garantiu Maurício Ramos.