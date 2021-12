'Hora de traçar um novo caminho': Alckmin deixa o PSDB após mais de 33 anos

O médico e político Geraldo Alckmin anunciou sua saída do PSDB nesta quarta-feira (15). Ele entregou uma carta de desfiliação para o diretório municipal do partido que ajudou a fundar há mais de 33 anos.

Em seu perfil no Twitter, o ex-governador de São Paulo fez sua despedida e declarou o início de um "novo tempo".

"É um novo tempo! É tempo de mudança! Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB procurei dar o melhor de mim. Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho", escreveu Alckimin.

Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB procurei dar o melhor de mim. Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho. — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) December 15, 2021

"Jamais esqueci a lição do meu pai. Respeito às pessoas, lealdade aos princípios e firmeza de caráter. Só com esses valores é possível construir uma vida pública decente. Quero agradecer aos meus companheiros de jornada. Vocês foram muito importantes nessa travessia. Valeu cada obstáculo vencido, cada momento vivido, cada conquista feita. Em breve, anunciarei meus próximos passos", concluiu.

No último mês de novembro, foram reveladas articulações entre Alckmin e o ex-presidente Lula para que o paulista assumisse a candidatura de vice-presidente na chapa do PT em 2022. Para isso, seria preciso que Alckmin deixasse o PSDB e entrasse no PSB, que o indicaria a vice de Lula.

Parte do planejamento da criação da chapa foi cumprido, mas, apesar disso, ainda não confirmação do novo destino comentando por Alckmin.