Horóscopo de 10/11: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Vênus e Netuno em trígono.

Por mais densa que seja a ignorância arraigada na estrutura de pensamento civilizado de nossa humanidade, em algum momento íntimo nos conectamos, por intenção ou por mera coincidência, com visões que nos provocam um ardor característico no peito, a certeza inefável de que viver é se integrar a algo maior do que nós mesmos.

Esse tipo de experiência nos marca para sempre, porque a partir do momento em que percebemos o que percebemos, nos custa demais fingir que não percebemos o que percebemos, seguindo em frente como se nada tão importante assim estivesse acontecendo.

Cada um de nós tem de resolver o que fazer com tal experiência, mas uma coisa é certa para todos, a partir desse momento iniciamos o processo de ruptura do mundo e o início da criação de um completamente novo.

ÁRIES: As visões que se apresentam agora dão um pouco de descanso e conforto à alma, e isso é muito bom e precisa ser aproveitado enquanto durar, para abrir o precedente na consciência de que, apesar de tudo, a vida é boa.

TOURO: No meio de todas as tensões e distorções acontecem também tantos momentos de rara beleza, nos quais a serenidade impera e a alma consegue observar com imparcialidade tudo que acontece. As melhores decisões são tomadas aí.

GÊMEOS: Qualquer coisa que você se dedicar a fazer hoje, tenha a delicadeza de se envolver com a tarefa para a completar com total perfeição, dando o melhor de si, se desempenhando da melhor maneira possível.

CÂNCER: Essas emoções intensas e inconfundíveis que inundam a alma sem prévio aviso, e no meio de situações que não seriam condizentes com o teor dos sentimentos, essas emoções hão de ser aproveitadas enquanto durarem.

LEÃO: As boas sensações hão de ser valorizadas e levadas a sério, porque ainda que não haja lógica em se sentir bem num cenário onde tudo é complicado, mesmo assim essas coisas raras acontecem e merecem ser aproveitadas.

VIRGEM: Este é um bom momento para apresentar suas propostas, porque os mistérios da vida estão ao seu favor, mas não apenas isso, também estão a favor de todo e qualquer entendimento que possa ser efetuado. Isso é muito bom.

LIBRA: Há também esses raros momentos em que você não faz nada e tudo vai sendo feito como que por artes mágicas. Esses momentos são raros, mas acontecem com uma frequência difícil de prever, mas fácil de aproveitar.

ESCORPIÃO: A intensidade dos sentimentos reaviva a alma, o problema consiste em saber expressar essa intensidade toda nas horas certas, e para as pessoas que de alguma forma saibam acolher positivamente o que você expressar.

SAGITÁRIO: Quando a alma se sente bem e está em paz consigo mesma, é a melhor hora para compartilhar esse estado de ânimo com a mesma força com que, em outros momentos, sua alma também compartilha o mau humor. Equilíbrio.

CAPRICÓRNIO: Os encontros que acontecem por pura coincidência são, neste momento, os mais valiosos, porque representam convergências que de outra maneira seria difícil acontecerem. Aproveite essas misteriosas coincidências.

AQUÁRIO: Está tudo bem, mesmo que nada indique estar tudo bem. Está tudo bem quando a alma se sente bem, porque ainda que transite por terrenos acidentados e complexos, ao se sentir bem saberá tomar as decisões certas.

PEIXES: E a despeito de tanto tranco, barranco e solavanco experimentado, as coisas avançam assim mesmo, porque propelidas pelos mistérios da vida, que atualmente andam operando com muita mais velocidade e intensidade. Em frente.