Horóscopo de 11 a 17 de julho

11.7.22

DERRUBA TUDO

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

A lista de ideações preparadas para te derrubar e te fazer sentir incapaz de administrar teu caminho é enorme, e como tudo na tua educação é reflexo da ideologia de que aqui na Terra se deve sofrer para ganhar o paraíso, tua mente se apega mais a essa lista do que à percepção da outra lista, que lhe faz contrapeso.

Combate em ti esse apego maldito ao sofrimento, porque não se chega ao céu sofrendo, mas se libertando dessa tradição inútil e contraproducente. Não há receitas prontas para executar esse desapego, tu terás de te movimentar dentro de tua própria alma como se estivesses num videogame, brandindo o discernimento como a única arma disponível para te abrires passagem no meio dos zumbis que querem te derrubar.

Derruba o que pretende te derrubar, derruba tudo.

ÁRIES: A visão de perspectivas mais amplas e promissoras é motivo de entusiasmo, porém, para que esse nobre sentimento não desapareça rapidamente, cuide para não ficar apenas nas visões. Aja à altura das visões.

TOURO: A própria natureza de sua humanidade não permite que nenhuma certeza dure o quanto seria desejável, já que as certezas pareceriam refúgios seguros. A natureza de sua humanidade produz questionamentos e dúvidas.

GÊMEOS: Celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, esse é o verdadeiro sinal de espiritualidade. Enquanto isso não é possível, porque emoções tortuosas se apresentam, pelo menos evite ao máximo o ressentimento.

CÂNCER: Há muitas potencialidades encerradas nos acontecimentos atuais, promessas de um futuro desejável. Cada dia, porém, continua durando o mesmo tempo, e cada potencialidade, para ser explorada, requer um tanto de tempo.

LEÃO: Faça valer sua vontade, mas também esteja ciente de que isso não passa de uma aposta, porque no tabuleiro do jogo não tem apenas sua vontade, mas também a das pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Complexidade.

VIRGEM: Nem sempre é acolhedor o ambiente em que normalmente sua alma se sentiria acolhida, e isso não há de se tornar algo preocupante, mas incentivo para ver de que maneira você pode intervir no ambiente e o melhorar.

LIBRA: Se todo pensamento se materializasse pelo mero fato de ser pensado, o mundo estaria cheio de monstros e distorções. Afortunadamente, o poder de materializar pensamentos ainda é uma utopia. Pensar bem é uma ciência.

ESCORPIÃO: Celebre as pequenas vitórias, se preparando para as próximas, porque se você se detiver por tempo demais nas celebrações, algumas coisas perderão vigência e você terá, depois, de retroceder várias casinhas.

SAGITÁRIO: Tomar iniciativas é com sua alma mesmo. Só resta saber que tipo de iniciativas seriam essas, porque, uma vez que o jogo começar, não haverá como mudar, o processo seguirá até o fim. Iniciativas e decisões.

CAPRICÓRNIO: Comece a semana útil com tranquilidade, evitando atropelar os acontecimentos com sua vontade. Valorize a vulnerabilidade que sua alma apresenta, porque essa não é um defeito, é um sinal para andar mais devagar.

AQUÁRIO: Ao valorizar outras pessoas, automaticamente você dá valor à sua própria vida também. O sucesso alheio é uma bênção, só que para se envolver nessa experiência sua alma precisa treinar a valorização dos outros.

PEIXES: Se ainda faltar algo para sua alma se sentir segura e iniciar a ação, em vez de continuar se atormentando com dilemas, busque suprir essa falta o quanto antes, porque, de outro modo, a chance de agir será perdida.

12.7.22

OS ESTRANHOS

Data estelar: Vênus e Saturno em trígono.

O que farias se tua casa fosse invadida por pessoas estranhas que sentam na tua sala, ocupam espaço, drenam recursos, assaltam a despensa e, ainda por cima, exigem mais, não importando o quanto lhes ofereças? Por ventura, não te erguerias e desalojarias com firmeza essas pessoas?

Pois bem, estas perguntas não hão de infundir temor e receio sobre os imigrantes que se mudam ao teu bairro, porque descrevem processos interiores de forças subjetivas que existem e se movimentam em tua alma, e que, sem serem processadas direito, mas varridas para a inconsciência, nutrem o ódio das pessoas contra os "estranhos".

Em todos nós há "estranhos" que querem nos derrubar, armados de argumentações muito bem elaboradas, e se nós não os desalojamos de dentro de nós mesmos, nos convencemos de que os "estranhos" sejam os outros.

ÁRIES: Antes de declarar ter chegado ao ponto final de alguma questão, procure refletir com um pouco mais de espírito prático se esse seria o caso mesmo, ou se você não buscaria o ponto final apenas por uma questão de cansaço.

TOURO: Antes de você se dedicar a refletir em busca de esclarecimento, procure resolver conhecer a realidade sem vieses nem romantismos tolos, porque só assim, com realismo cru, você encontrará o esclarecimento procurado.

GÊMEOS: A competição não é garantia de tornar as pessoas melhores e mais justas, porque se assim fosse, nosso mundo seria uma maravilha. Contudo, a competição é inevitável, só resta você decidir que regras usar para jogar.

CÂNCER: Julgar as pessoas é inevitável, porque sem julgar a alma se torna incapaz de tomar decisões. O problema é transformar o julgamento em condenação, porque aí você perde o juízo e entra num labirinto existencial.

LEÃO: Suas mãos estão amarradas, metaforicamente, e isso quer dizer que a melhor atitude, neste momento, seria você aceitar as condições e aguardar com estratégica paciência pelo momento de poder intervir novamente.

VIRGEM: Quando as obrigações e os desejos entrarem em modo convergência, então sua alma se verá livre de todo e qualquer impedimento, porque, mesmo que algum continuar existindo, você não lhe prestará nenhuma atenção.

LIBRA: Agora é possível encontrar uma conclusão, mesmo que temporária, porque, ainda que dure pouco, pelo menos brindará com certa medida de segurança, e todas as pessoas envolvidas ficarão mais tranquilas com isso.

ESCORPIÃO: Ainda que o raciocínio não conduzir você a nenhum esclarecimento, muito pelo contrário até, mesmo assim é preciso insistir nesse caminho, porque é assim que se treina o discernimento. Jogo árduo, mas real.

SAGITÁRIO: Para você tomar posse do que considera ser seu, não é suficiente se sentir no domínio, porque o mundo é um lugar complicado que requer luta, além de estratégias muito bem elaboradas. Vida complexa, não é?

CAPRICÓRNIO: O olhar das pessoas sobre a sua vida pode deixar sua alma um pouco constrangida, mas se você for além desse sentimento e aceitar a situação, ganhará com isso informações relevantes para seu amadurecimento.

AQUÁRIO: Diante da dúvida de se você deve ou não intervir, neste momento seria melhor optar por silenciar e deixar os acontecimentos amadurecerem um pouco mais, porque provavelmente sua intervenção se tornará desnecessária.

PEIXES: Melhor seria que a vida fosse só alegria e nenhuma tristeza, mas essa perspectiva parece impossível. Só que tampouco seria aceitável ou desejável que a vida se tornasse uma sequência ininterrupta de dores e tristezas.

13.7.22

INTERVENÇÃO DIVINA

Data estelar: Lua Cheia em Capricórnio.

A acumulação exorbitante de riqueza material por um indivíduo, grupo ou nação será considerada crime de lesa humanidade em algum momento ainda incerto do futuro, porque, mesmo que o argumento irônico dos que hoje em dia detém esse poder seja de que não há prova matemática ou científica de que a fome, o crime e as injustiças terminariam com a correta distribuição das riquezas, a realidade do mundo atual, que permite e promove a acumulação exorbitante é baseada na exploração do humano pelo humano, com uns dominando e outros sendo escravizados.

Seria muito ingênuo aspirar a que esta abominação milenar finalize por meio do esclarecimento da casta dominadora, e dá calafrios imaginar a solução através do sangue vertido pela revolta dos escravizados. Eis que precisamos de uma nova intervenção divina para resolver.

ÁRIES: As emoções são misturadas e embaralhadas nesta parte do caminho, e isso teria de ser motivo para você desacelerar, porque não haverá como se livrar dessa condição atropelando o mundo e as pessoas. Claro que não.

TOURO: Pensar, pensar e pensar não significa que você chegará a alguma conclusão plausível, porque nem sempre a mente leva você a algum lugar de esclarecimento, até pelo contrário. Resolva conhecer e adapte seus pensamentos.

GÊMEOS: Pegue o que considerar seu, mas não se esqueça de que você existe num mundo pautado pela competição. Na prática, isso significa que outras pessoas podem disputar com você o território, mesmo não o merecendo. Competição.

CÂNCER: Adversários, aliados e indiferentes, não há mais do que essas categorias para você classificar as pessoas com que se relaciona atualmente. A classificação é necessária, para organizar melhor as estratégias.

LEÃO: Esta parte do caminho é bastante trabalhosa para dar resultados concretos, porém, ainda assim vale a pena insistir e, ao mesmo tempo, combater o cansaço que isso provocar. Do suor e das lágrimas, algo bom acontecerá.

VIRGEM: Sua determinação é sagrada, mas também é sagrada a determinação das outras pessoas, mesmo que contradizendo a sua. Portanto, o conflito é inevitável, e em torno desse girará a perspectiva de acordo ou de confronto.

LIBRA: Impossível garantir qualquer coisa que o valha por tempo indeterminado, todas as certezas da atualidade são temporárias. Porém, é necessário se agarrar a alguma, porque de outra maneira tudo seria insuportável.

ESCORPIÃO: O processo de esclarecimento pelo raciocínio é muito árduo, porém, sem esse você não desenvolveria discernimento suficiente para separar a fantasia da realidade. Continue pensando e negociando com sua alma.

SAGITÁRIO: Agora é o momento certo para você pôr as mãos em tudo que considera ser seu por merecimento, ou mesmo porque você deseja, ciente de que tomar posse não seria algo automático, mas fruto de estratégia elaborada.

CAPRICÓRNIO: O tempo, por si só, não amadurece nossa humanidade, que só pode evoluir quando faz bom uso das experiências que, aí sim, ao longo do tempo vão acontecendo. Fazer bom uso não é questão de tempo, mas de vontade.

AQUÁRIO: Apesar do senso de urgência, melhor será você se conter e deixar as coisas amadurecerem por si sós. Isso dará tempo para você também se esclarecer melhor e, talvez, perceber que seria inútil qualquer intervenção.

PEIXES: Há coisas que são inevitáveis, mas há uma longa lista dessas que é fruto de escolhas feitas na intimidade de sua alma. Procure se focar nessa segunda categoria e, como resultado, você terá mais domínio sobre tudo.

14.7.22

O SONHO DE KEKULÉ

Data estelar: Vênus e Netuno em quadratura.

Kekulé foi um cientista que, em plena aurora da revolução industrial, e sendo ele mesmo um ícone da racionalidade que viria a se tornar a nova crença (paradoxalmente), que até hoje domina o pensamento moderno, conseguiu finalizar o desenho da estrutura das moléculas orgânicas por meio de visões oníricas.

Com isso não quero te dizer que devas desprezar a racionalidade e somente te guiar pelos teus sonhos, porque em sonhos acontece de tudo, e muito pouco vale realmente a pena decifrar. O que quero te dizer com isso é que, não importando a natureza de teus dilemas e obsessões, se tu te debruças racionalmente sobre esses, em busca de respostas, alguma visão onírica virá ao teu auxílio para te esclarecer.

Mas, sem razão para a decifrar, a visão será apenas um enigma.

ÁRIES: Inadvertidamente, você pode acabar expressando algumas ideias inconvenientes que chamarão a atenção das pessoas, expondo sentimentos que teria sido melhor silenciar, pelo menos por enquanto. Atenção a isso.

TOURO: É proverbial, nem tudo que brilha é ouro, porém, apesar de não haver valor em todo brilho, ainda assim a alma é atraída a esse. Use o discernimento para não confundir as coisas quando sua alma se encantar pelo brilho.

GÊMEOS: Acertar ou errar, se o jogo fosse se resumir a isso, tudo seria muito fácil. Porém, a experiência de vida humana é tudo, menos simples. Portanto, aceite a complexidade e não se importe tanto com errar ou acertar.

CÂNCER: Diante da divergência entre os raciocínios lógicos e os sentimentos viscerais, dessa vez prefira se orientar pelas vísceras, porque por pior que seja o cenário, ainda assim elas oferecem melhor suporte.

LEÃO: As pessoas andam falando sem pensar, porém, o fazem cheias de autoridade, confundindo opinião com perícia. Isso não é nada além do normal, e pode ser inofensivo, desde que você não considere sérias as informações.

VIRGEM: Não se importe com tropeçar nas ilusões e essas fazerem você perder precioso tempo. É melhor se iludir, mas continuar tentando, do que esperar pelas condições perfeitas que assegurem total sucesso. Muito improvável.

LIBRA: Quando tiver a inefável certeza de ter chegado aonde pretendia, procure deter seus pensamentos e observar com espírito prático tudo que surgir à vista. Analise, reflita e passe a limpo todos os ingredientes. Só assim.

ESCORPIÃO: A sedução é uma faca que corta a mão de quem a brandir, portanto, evite pensar que domina alguma pessoa, porque na mesma proporção desse domínio, sua alma também está sendo dominada. Pura realidade.

SAGITÁRIO: Há questões tão antigas e enraizadas que, mesmo você se cansando delas e pretendendo dar uma cortada, ainda assim continuarão existindo bem próximas. Melhor aceitar, tolerar e tocar a bola para frente.

CAPRICÓRNIO: A diversidade de assuntos que se apresenta neste momento pode deixar sua alma perplexa, mas seria inconveniente permanecer tempo demais nesse estado. Melhor seria tentar resolver rapidamente o que acontecer.

AQUÁRIO: O valor das coisas e das pessoas é algo que você decide subjetivamente, de acordo com o alcance de seu entendimento. Portanto, se você ampliar seu entendimento, é certeza que avaliará melhor as pessoas.

PEIXES: Todo enigma atrai a alma, porque é inerente a ela buscar ordem e significado. Porém, nem todo enigma merece a atenção de sua alma, e para saber qual a mereceria, você precisa usar de toda a força de seu discernimento.

15.7.22

ASPIRAÇÕES

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Provado está (pela psicanálise, que não é uma ciência oficial), que viver tentando satisfazer desejos não traz felicidade, porque essa plenitude não se poderia obter de um instrumento (o desejo) que só existe pela falta e pela imaginação de que se pode preencher essa falta.

Mesmo que a plenitude seja uma fantasia, ainda assim é um conceito valioso, porque motiva a busca e todos seus ardores.

Só quando exaurimos essa busca de satisfação pessoal, sem cair na tentação de nos entregarmos a uma postura sarcástica em relação à vida, iniciamos a substituição dos desejos pelas aspirações humanitárias ou seus similares genéricos, descobrindo então que a plenitude fantasiada é uma realidade experimentável através da integridade, da compaixão, porque só quando valorizamos a vida alheia a nossa também adquire valor.

ÁRIES: De pouco em pouco, nem sempre se faz um grande caminho, porque também se corre o risco de as ações se dispersarem e, ainda por cima, se concentrarem em assuntos sem importância. Perder tempo é um hábito humano.

TOURO: As ideias não são de ninguém, mas as obras sim. Portanto, se você deu de cara com ideias magníficas, procure tomar iniciativas concretas para as transformar em obras, porque só assim poderá reivindicar a autoria.

GÊMEOS: Se você tiver alguma suspeita, investigue bastante antes de tirar conclusões, porque se precipitar nesse sentido abriria o campo para cometer injustiças e exageros. Os ingredientes da realidade estão embaralhados.

CÂNCER: Observe as reações das pessoas diante das atitudes que você toma, porque provavelmente encontrará um abismo entre o que seriam suas reais intenções e o que elas interpretam na prática. Assunto de grande importância.

LEÃO: Há momentos em que as coisas andam tão carentes de coordenação que, mesmo as mãos que se estendem oferecendo ajuda acabam produzindo trapalhadas e desordem. O que fazer? Tolerar? Surtar e produzir mais desordem?

VIRGEM: Fazer somente o que você quer, o que você gosta, esse seria o paraíso. Procure continuar tentando trilhar esse caminho, mas procure também se adaptar às circunstâncias, porque nem todo dia isso é possível. Ou é?

LIBRA: Difícil, senão impossível, sair do lugar sem sair do lugar. Talvez isso seja possível através de um tipo de viagem mental, mas essa atividade só será interessante para você, não podendo ser compartilhada com ninguém.

ESCORPIÃO: Nem tudo precisa ser interpretado a ferro e fogo, como se houvesse significado profundo envolvido. Há coisas superficiais que não merecem tal esforço, e sua mente precisa de discernimento para as reconhecer.

SAGITÁRIO: As boas dicas que você recebe talvez não sejam tão boas assim, mas como foram oferecidas cheias de sorrisos e boa vontade, não será tão fácil as descartar. Procure agir com elegância e cordialidade para não ofender.

CAPRICÓRNIO: Há maneiras simples e complicadas de fazer as coisas, e nem sempre sua alma, de enorme espírito prático, reconhece esta diferença, preferindo trilhar o caminho mais difícil para obter resultados. Perda de tempo.

AQUÁRIO: O que você gostaria de fazer pode ser feito, mas talvez os resultados não sejam os esperados, muito pelo contrário até. Tenha em mente que, neste momento, suas ações seriam como uma aposta no escuro. Você topa?

PEIXES: Socializar sem tomar nenhuma iniciativa nesse sentido não é algo que poderia trazer algum resultado interessante, pelo contrário. Se você ficar esperando que venham ao seu encontro, provavelmente ficará esperando.

16.7.22

AMBIGUIDADE

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção.

Passamos a vida evitando a morte e a miséria, mas também flertando com elas, porque a cada dia tomamos atitudes ambíguas em relação ao que nos distanciaria dessas condições, tidas como inevitáveis.

Nos alimentamos para evitar a miséria das doenças e para nos distanciarmos da morte, mas ao mesmo tempo comemos demais e sem real necessidade, acumulando calorias que, com o passar do tempo acabam criando o efeito contrário, nos aproximando da morte e da doença.

Acumulamos patrimônio (ou matrimônio) para evitar a miséria da velhice, mas chegamos a velhos com a alma miserável por termos desvalorizado as pessoas com quem nos relacionamos em nome de nos dar bem.

Enquanto isso, a vida, absoluta, continua nos dando corda e ardor aguardando eternamente que encontremos sua Graça real e disponível.

ÁRIES: São tantas emoções surgindo ao mesmo tempo que sua consciência não dá conta de decifrar direito o panorama. Não importa, agora é o momento de sentir, e depois virá o entendimento pertinente a cada caso. É assim.

TOURO: Prepare o ambiente para não se acomodar, mas para que sirva de incentivo a você sair e circular à toa por aí, sem eira nem beira, porque dessa forma você atrairá as coincidências que a vida quer lhe mostrar. Divertido.

GÊMEOS: Se houverem coisas que precisam de conserto faz tempo, não hesite, assuma a responsabilidade, tome a iniciativa e conserte, porque o resultado será bastante satisfatório. Consertar pequenas coisas é mágico.

CÂNCER: O conhecimento é uma experiência cheia de excitações, decepções e treinamento, até a percepção se estabilizar e consolidar. Porém, também há coisas que sua alma sabe sem nunca ter sequer entrado em contato. É assim.

LEÃO: O conforto dos afetos, o abraço, o apoio da mão amiga que surge na hora certa, de lugares insuspeitados, tudo isso parece pouco, mas quando chega no momento da necessidade, encontra um valor incomparável. É assim.

VIRGEM: As emoções ambíguas não devem servir para você tomar a decisão de se isolar até essas passarem. Pelo contrário, essas emoções se dispersarão com facilidade na mesma medida em que você socializar. Em frente.

LIBRA: Se você sentir necessidade de colocar as mãos na massa e se dedicar a fazer o que, tecnicamente, seria pertinente durante a semana útil, não hesite, siga em frente por aí, porque a vida quer lhe mostrar algo.

ESCORPIÃO: Que sua alma tente ser autêntica não legitima que você tenha de passar por cima da autenticidade alheia, porque o mundo é enorme e há lugar para tudo e todos entre o céu e a terra. Cada coisa em seu devido lugar.

SAGITÁRIO: A vida é cheia de mistérios que a alma humana ainda é incapaz de compreender, mas não por isso deixa de perceber. Só que se você fica se ajustando ao limite do seu entendimento, não haveria muito passaria despercebido.

CAPRICÓRNIO: O que as pessoas dizem e fazem pode não ser agradável de início, mas se você contiver as reações que normalmente teria, e observar melhor o que acontece, certamente conseguirá ter uma ideia melhor a respeito.

AQUÁRIO: Encontrar o que se procura justamente quando se deixa de procurar, não há palavra no idioma português que descreva a situação. Porém, há coisas que não merecem explicação, porque isso estragaria a experiência.

PEIXES: É legítimo afirmar que tudo na vida requer esforço e persistência para ser conquistado, porém, não seria menos legítimo também afirmar que há mistérios dinâmicos que subvertem essa lógica, e que se manifestam como milagres.

17.7.22

QUANTO DURA UM MOMENTO?

Data estelar: Sol e Mercúrio em trígono com Netuno.

Se buscas, não há como não encontrares, porque o que buscas também está em busca de ti, mas, tu podes te perguntar agora, se essa afirmação é verdadeira, por que não encontro o que busco?

O tempo é a matéria prima da construção de teu destino, e se tu não fazes amizade com ele, demandarás fantasiosamente que teus pedidos sejam satisfeitos pela lei da atração, mas tua alma só encontrará o tormento de ver sua busca insatisfeita.

Para fazer amizade com o tempo tu, como todos os seres humanos que te antecederam, terás de decifrar o seguinte enigma: quanto dura um momento?

Se eu te der a resposta, ela se dissolverá em tuas distrações cotidianas, mas se tu, fazendo uso de tuas capacidades humanas, resolves o enigma, então conhecerás a eternidade.

ÁRIES: Expressar sentimentos nem sempre é uma situação adequada, dentro das regras inexpressas dos relacionamentos sociais. Porém, não se nasce neste signo para se adequar às regras, mas para manifestar o que estiver disponível.

TOURO: Encontros casuais não poderiam acontecer se você não sair de sua toca. Procure circular por aí, passear à toa, socializando de uma maneira ímpar, quebrando a rotina de ficar na sua o tempo inteiro. Desafie o destino.

GÊMEOS: Ainda que, pela inércia, você queira mergulhar num estado de preguiça, algo bastante legítimo, diga-se de passagem, este momento seria aproveitado direito se você se dedicar a fazer algo útil; algo pequeno, mas útil.

CÂNCER: Impossível saber como é que nós sabemos o que sabemos, porque você pode estudar, praticar e treinar, e esse seria um caminho normal de conhecimento, mas há coisas que se sabem sem sequer nunca ter estudado.

LEÃO: Em geral, a vida interior é um redemoinho de emoções misturadas e desencontradas, mas parece que essa realidade quer lhe dar um descanso, e mostrar que também pode se tornar um oásis em que sua alma sinta conforto.

VIRGEM: Há coisas que a vida só pode mostrar a você através da socialização, e este seria um desses casos. Portanto, saia da toca, evite ficar tempo demais dentro de si, mas procure encontrar gente por aí.

LIBRA: A vida quer lhe mostrar algo, mas que não saltará aos olhos através da contemplação, porém, por meio da atividade. Por isso, se tiver coisas para fazer, procure se envolver com elas e observar os acontecimentos.

ESCORPIÃO: Cada coisa em seu devido lugar e um lugar devido para cada coisa. Isso não significa que tudo deva estar em ordem, mas que, para você agir com autenticidade, há de haver também respeito pela presença dos diferentes.

SAGITÁRIO: Repouse suas emoções conturbadas sobre a confiança de que, mesmo você não tendo a menor ideia de como sair das enrascadas em andamento, ainda assim a vida, com seus mistérios, acabará mostrando o caminho.

CAPRICÓRNIO: Reagir é algo que parece impossível de conter, mas não é assim, porque as reações começam na mente, e é nela que você pode decidir o que fazer a seguir. Este é um momento que requer contenção e observação. É assim.

AQUÁRIO: Concentre seu foco nas questões práticas e lute contra qualquer assomo de preguiça que surgir, porque se você se mantiver em ação, consertando isso e aquilo, verá, em algum momento, a magia da vida acontecer.

PEIXES: Milagres acontecem o tempo inteiro, mas só são perceptíveis pelas pessoas que mantêm uma sensibilidade aguçada, capaz de observar os detalhes, através dos quais os mistérios da vida, feitos milagres, se manifestam.