Horóscopo de 1/11: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua quarto crescente em Aquário.

Da mesma forma com que somos indivíduos autónomos e ao mesmo tempo células de um organismo telepático e interdependente, que é o reino humano, também criamos e destruímos ao mesmo tempo, somos, enfim, um redemoinho de contradições biológicas, emocionais e mentais.

Por isso mesmo, responder à célebre pergunta filosófica "quem sou eu?" é bastante simples, o que fica difícil responder é "quando nós somos quem verdadeiramente somos?" Porque, como indivíduos que somos, imaginamos que o tempo inteiro somos nós mesmos, mas na prática uma boa parte do tempo as expressões que afirmamos serem individuais, são na verdade um reflexo de ideias que nos apropriamos em busca de uma identidade supostamente individual, mas que na prática é coletiva.

Quando nós somos quem verdadeiramente somos é a pergunta certa.

ÁRIES: Todos os sacrifícios terão valido a pena se você deu o melhor de si para solucionar os perrengues, tanto quanto, e mais importante ainda, seus pés não terem se desviado do caminho que leva a realizar suas pretensões.

TOURO: O que vale mesmo é o que seja feito, porque de promessas o mundo está caindo de maduro e ninguém mais confia em promessa alguma. Portanto, se quiser se destacar, procure fazer mais do que prometer, só isso valerá.

GÊMEOS: Se suas visões do futuro não brindam com entusiasmo e energia suficiente para você se atrever a se lançar, aqui e agora, à aventura de as realizar, então sua alma terá de continuar procurando por visões mais reais.

CÂNCER: Diante da perspectiva de uma aventura sempre vem também a dúvida de se isso dará certo, ou se o custo da operação será maior do que o prazer obtido. Nunca será possível resolver esse dilema antes de ter experimentado.

LEÃO: De vez em quando é preciso que alguém venha a cutucar você para sair da letargia e do ensimesmamento. Às vezes essas cutucadas produzem impulsos positivos, às vezes chegam em horas enviesadas e parecem ofensas.

VIRGEM: Muitas descobertas, isso enriquece a alma com a sensação de crescer, de perceber o que antes era óbvio, mas passava em brancas nuvens. É o processo de amadurecimento que toma conta de sua alma. Evolução.

LIBRA: Tudo que deixa sua alma segura e confiante continua existindo, nada está fora de seu alcance, mas circunstancialmente às vezes parecerá isso, que você está fora da jogada. Evite estacionar aí, porque esse desconforto passa.

ESCORPIÃO: É hora de colher as consequências de seus atos passados, tanto quanto, também observar antecipadamente quais serão os resultados de tudo que você anda semeando atualmente. São equações que sua alma há de conhecer.

SAGITÁRIO: Há coisas que somente podem ser comunicadas através de uma poesia, mas como é raro a alma estar tão inspirada, o que acontece, na prática, acaba sendo uma falha de comunicação. Não importa, só importa o sentimento.

CAPRICÓRNIO: É tentador tomar posse de algo que você ouviu ou sentiu e o passar para frente como se fosse de sua autoria. Na verdade, a autoria não importa tanto quanto o fato de sua alma ter encontrado uma parte de sua identidade.

AQUÁRIO: Como fazer para que as boas intenções se transformem em ótimas realizações? Não há nenhuma magia para isso além de tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, sem se importar com os resultados, apenas fazendo.

PEIXES: Você nunca poderá esclarecer uma pessoa que é impermeável a qualquer tipo de esclarecimento, essa seria uma pretensão fadada à decepção. Se você gosta disso, então siga em frente, senão, faça cara de panorama.