Horóscopo de 11/12: veja previsões para este sábado

Data estelar: Vênus e Plutão em conjunção; Lua quarto crescente em Peixes

Apesar de nossa humanidade ansiar pela beleza e bondade, ao mesmo tempo ela é apaixonada pelo inferno, se sente atraída por tudo que a faz cair.

Nós somos experiências cósmicas completas, em nós há a sublime glória, tanto quanto, também, vileza e crueldade de todos os tipos.

E, mesmo que nos sacrifiquemos intensamente para banir as sombras de nossa estrutura, ainda teríamos de testemunhar e experimentar telepaticamente as atrocidades que são cometidas a todo momento, agora mesmo, inclusive, que eu escrevo e tu estás aqui lendo.

Só que, também, neste mesmo momento a expressão pura e luminosa das virtudes humanas se manifesta por todos os lados.

A questão que fica, o que nos faz preferir mais o inferno do que o paraíso? Por que conhecemos mais as sombras do que a luz?

ÁRIES: Agora é quando a alma sente o impacto de tudo que deveria ter sido feito diferente, mas que é tarde para mudar alguma coisa. As coisas adquiriram seu rumo, e isso não é bom nem mau, apenas é o que é. Destino e nada mais.

TOURO: Lidar com certas pessoas é desafiador, porque sua alma antipatiza com elas e não há como mudar isso por decreto. Porém, essas pessoas são necessárias e você terá de encontrar uma maneira de se relacionar com elas.

GÊMEOS: Quando se tem pouco a perder é quando se começa a ter tudo a ganhar. Não é imprescindível chegar nesta situação, dá para se organizar melhor, porém, ela acontecendo, se torna um ótimo sinal de melhoria. Em frente.

CÂNCER: Tudo que está ficando claro para você, ainda é muito confuso e obscuro para as pessoas que acompanham seu caminho. Por isso, seria melhor você ainda não comunicar abertamente suas percepções, mas só ir testando.

LEÃO: Agora é tempo de enfrentar as questões mais delicadas, essas mesmo que deixam sua alma apreensiva, por não saber o que fazer com elas. Normalmente, tudo isso é varrido para baixo do tapete, mas agora é diferente.

VIRGEM: Dizem que não se deve julgar as pessoas, mas na verdade o julgamento é uma função importante da mente, que ajuda a tomar decisões. O que deve ser evitado é que o julgamento se transforme em condenação sumária.

LIBRA: Aceitar não significa concordar, você pode aceitar uma situação inevitável, tendo em mente sofrer menos com isso, mas, mesmo assim, preservar sua postura contrária para, depois, fazer algo eficiente e mudar tudo.

ESCORPIÃO: Para que sua busca de excitação seja coroada de sucesso, e que traga resultados positivos, você precisa pensar também nas pessoas com que você se relaciona, e com o efeito que essa busca terá nelas. Ou não?

SAGITÁRIO: Há coisas que precisam chegar ao fim, gostando disso sua alma ou não. Os fins parecem melancólicos, mas na verdade são a antessala dos novos começos. Por isso, lance sua mente ao futuro e atravesse o momento presente.

CAPRICÓRNIO: Quanto mais você sabe, mais sua alma fica perplexa diante da realidade, porque percebe coisas que, apesar de terem estado sempre aí, não eram tidas em conta, porque pareciam ser de pouca importância. Só que não.

AQUÁRIO: As contas que você fizer para se organizar financeiramente precisam ser realistas, porque se qualquer traço idealista se misturar com elas, lá na frente a conta que aparecerá será fora de proporção. Isso não.

PEIXES: Agora é quando não se pode protelar mais aquilo que precisa ser enfrentado e domado à unha. Não se preocupe com o medo nem tampouco com as emoções viscerais que surgirem, só tome a iniciativa de enfrentar os problemas.