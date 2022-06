Horóscopo de 11/6: veja previsões para este sábado

Data estelar: Vênus e Urano em conjunção.

Dizem que Buda disse que somos o que pensamos, mas é improvável que o tenha dito, essa afirmação diz muito mais do nosso entendimento atual a respeito da construção da realidade, do que uma afirmação quântica dessas ter sido proferida para uma audiência que, certeza, à época de Buda, não teria a mínima capacidade de absorver. Os sábios não dizem nada que seus interlocutores sejam incapazes de compreender.

Mas, em nossa contemporaneidade, tem muito sentido nessa afirmação, pois, reconhecemos, que a realidade concreta se interrelaciona com nossos pensamentos e ideações. Contudo, apesar de sabermos da importância, ainda não nos dedicamos a ela com devoção, cientes de que, se aprendermos a pensar direito, quem sabe superemos essa fase em que existimos no meio de estruturas completamente equivocadas.

ÁRIES: Coloque ordem nos assuntos básicos, aqueles que precisam estar organizados da melhor maneira possível para garantir um fundamento consolidado e seguro e, assim, sua alma continuar se aventurando entre o céu e a terra.

TOURO: Tentar controlar tudo é uma mania bastante difundida, uma forma de dar um contrapeso ao medo que serpenteia na consciência de nossa humanidade. Porém, você não pode pretender ter controle sobre tudo e sobre todos.

GÊMEOS: A alma fala a verdade o tempo inteiro, mas nem sempre a personalidade quer ouvir e, na maior parte do tempo, tenta justificar e argumentar sobre assuntos que precisariam ser sentidos apenas. Sentir, só isso.

CÂNCER: Tudo junto e ao mesmo tempo, assim vêm as pessoas até você neste momento, em que se torna propício circular pelo meio social, ciente de que, nesse movimento, encontrará de tudo, o que simpatiza e o que antipatiza.

LEÃO: Quanto melhor seria se o momento propiciasse a criatividade e o improviso, porém, agora seria muito bom se você se ativesse aos planos em andamento, para ver que tipo de resultados esses proveriam. Depois, mude tudo.

VIRGEM: Longe é uma condição que existe somente na mente, que determina o grau de dificuldade que algo terá para ser conquistado. Agora é o momento em que a mente se lança longe, ao difícil, ao que dará trabalho conquistar.

LIBRA: Seria impossível verificar tudo que é dito por aí, neste momento sua alma teria de fazer ouvidos surdos ao diz-que-me-diz e seguir em frente com seus propósitos, da forma mais independente possível. Se isso é possível.

ESCORPIÃO: Você encontrará algumas pessoas que desempenham com destreza funções necessárias aos seus anseios e pretensões. Você poderá se espelhar nelas e tentar esse desempenho, ou convidar essas pessoas a se unirem a você.

SAGITÁRIO: Na tentativa de emplacar um grande projeto e de fazer enorme diferença, sua alma se esquece da importância que os detalhes têm para a construção de um grande caminho. Agora é a hora de voltar sua atenção aos detalhes.

CAPRICÓRNIO: Se você quiser se divertir e passar bons momentos, o melhor a fazer é organizar tudo com luxo de detalhes, porque, se esperar algum acontecimento excitante, provavelmente o único que acontecerá é você ficar esperando.

AQUÁRIO: Quando as coisas andam bem no meio ambiente pelo qual transita a maior parte do tempo, é certeza de que isso contribuirá para seu bem-estar e bom humor, beneficiando assim, também, a todas as pessoas próximas.

PEIXES: Agora é possível colocar vários assuntos em ordem e, com isso, experimentar o alívio de ver movimento e dinâmica produtiva. Agora vai! E se não for, mesmo assim sua alma conseguirá desfrutar de um pouco de alívio.