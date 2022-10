Horóscopo de 12/10: veja previsões para esta quarta

Data estelar: O planeta Criança faz trígono com a Terra.

Esta é uma coluna dedicada a homenagear a infância.

Se nós, adultos, tivéssemos todos apenas boas lembranças de nossa infância, é certo que trataríamos bem as crianças atuais, as protegendo da ignomínia e da crueldade do mundo, mas é psicologicamente comprovado que temos emoções misturadas e contraditórias a respeito.

Como resultado, mesmo cientes de que as crianças são o sal da terra, a esperança de uma vida melhor, nem sempre as tratamos como merecem, perdendo a paciência com elas e sendo mais severos do que é realmente necessário, porque imaginamos que lhes infundindo medo as protegemos dos males do mundo. Só que não.

Nós, adultos, é que temos de aprender com as crianças a brincar e termos a alegria como a virtude mais nobre a preservar.

ÁRIES: Brinque com os problemas, você não tem obrigação nenhuma de passar o tempo inteiro dando voltas em torno desses, se preocupando e angustiando. Pelo contrário, brincar com os problemas os tornará inócuos. É assim.

TOURO: Busque as pessoas com que você se sente à vontade, para passar alguns momentos com elas, sem nenhum objetivo diferente de criar uma convivência harmoniosa e alegre, coisa rara de acontecer nos tempos atuais.

GÊMEOS: Você não precisa produzir nada hoje, nem tampouco se cingir a nenhum compromisso. Deixe de lado as tarefas e obrigações, outorgue a si a licença de ter um dia inteiro para desfrutar do ócio. O resultado será bom.

CÂNCER: Quando criança, o mundo adulto parecia enorme e amedrontador. Agora, que sua alma é adulta, o sentimento continua o mesmo, porque o mundo adulto é mesmo enorme e amedrontador. Isso significa que você ainda é criança.

LEÃO: Houve um tempo que a brincadeira era ter medo, mas isso se transformou, e nos dias atuais ter medo não é brincadeira nenhuma, de tanta coisa envolvida em cada decisão. Mas, o medo passa e você sempre fica.

VIRGEM: Procure a companhia das pessoas que tragam leveza e alegria a você, mesmo que, do ponto de vista formal, elas não agreguem nenhum valor concreto ao seu caminho. Hoje, porém, não é dia de produzir absolutamente nada.

LIBRA: Todas as potencialidades estão aí, disponíveis para ser aproveitadas, mas as preocupações continuam rondando a mente e distraindo sua atenção, a desviando para assuntos nada relevantes. Sentir-se bem é prioridade.

ESCORPIÃO: Para a alma infantil, toda expressão é um ato de criatividade. Portanto, se você quiser continuar se expressando com criatividade, surpreendendo as pessoas, então precisará resgatar a criança de dentro do coração.

SAGITÁRIO: No fundo, todo mundo ainda é uma criança assustada diante da complexidade da experiência de vida, mas todos, também, fingem que isso não tem nenhuma importância. Faça diferente, se importe com essa criança assustada.

CAPRICÓRNIO: Conversar sem outro motivo do que ter alguém que ouça suas histórias e que, ao mesmo tempo, infunda interesse em sua alma por escutar algo diferente, nada melhor do que isso para resgatar a criança interior.

AQUÁRIO: Conforto e segurança são condições essenciais para sua alma expressar os melhores sentimentos, porque de outra forma as memórias traumáticas tendem a tomar conta do cenário. É preciso pouca coisa para confortar.

PEIXES: Quando a alegria substitui a angústia, você volta a ser criança, independentemente da idade cronológica que tiver. Não apenas isso, mas também a alegria substituindo a angústia é a melhor maneira de preservar a saúde.