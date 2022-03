Horóscopo de 1/3: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Vazia até 17h54, quando ingressa em Peixes.

Finge que hoje é feriado, e transita pela vida afora e dentro com a leveza desses momentos sem compromissos, mesmo que, na prática, hoje tenhas de cumprir inúmeras responsabilidades.

Procura manter a leveza e a alegria diante de toda e qualquer circunstância que se apresentar a ti, te convertendo numa influência apaziguadora e benéfica para todas as pessoas que encontrares.

Vive hoje como se não houvesse um amanhã que te preocupa, suspende intencionalmente tuas apreensões, deixa elas para depois, porque, se tanto te importam, que não podes viver sem elas, te garanto, elas estarão por aí disponíveis quando as queiras visitar novamente.

Hoje, o céu te outorga licença para te despreocupar, e caberá a ti decidir aproveitar ou não.

ÁRIES: Tolere falhas e contratempos, porque o dia de hoje tende a ser cheio de contrariedades, as quais, se tratadas com delicadeza, não trarão resultados negativos demais. Adote uma postura compreensiva com tudo que ocorrer.

TOURO: Você não precisa suspender tudo, mas tampouco cometa o erro de se lançar à atividade desenfreada, exigindo que o dia de hoje renda como se fosse qualquer outro, porque não é. Procure fazer tudo com calma, desapegadamente.

GÊMEOS: Tudo que você parece entender com clareza mereceria reflexões mais profundas e sinceras, porque sua alma precisa ampliar o entendimento, em vez de se encerrar em certezas que não seriam tão certas assim.

CÂNCER: A alma está num desses dias meio estrambelhados, em que nada parece ter o mesmo sentido que, em outro momento, parecia tão consolidado e certo. Não se importe com isso, os humores flutuam e isso não é importante.

LEÃO: As pessoas continuarão sendo caixinhas de surpresa e, você também, por ser uma pessoa, é isso mesmo para aquelas com que se relaciona. Esse é o fator criativo de nossa humanidade, causando surpresas o tempo inteiro.

VIRGEM: Nem todos os dias precisam trazer resultados concretos nem tampouco você se obrigar a fazer algo útil. Há dias que são cheios de devaneios e, mesmo que isso pareça inútil, se existe é porque é necessário.

LIBRA: Tome as iniciativas que quiser da forma mais desapegada possível a respeito dos resultados. Entre em ação porque agir é necessário, e não porque pretenda obter tais ou quais resultados Deixe isso na mão do mistério.

ESCORPIÃO: O que parecia fácil e simples, de repente vira uma complicação dos diabos. Diante desse cenário, em vez de você arremeter e criar tensões, pelo contrário, deixe tudo acontecer e ver aonde as coisas se dirigem.

SAGITÁRIO: Há dias em que as pessoas se desentendem por mínimos detalhes que, na prática, não têm a menor importância, mas como elas andam com o humor muito instável, fazem tormenta em copo de água. Deixe passar, porque passa.

CAPRICÓRNIO: Sua segurança não depende de mais dinheiro, mas de você encontrar a destreza em sua própria alma, que habilita a navegar por vários terrenos diferentes, sem se alterar tanto assim. Competência de navegação.

AQUÁRIO: Seria impossível acertar sempre, porém, tampouco seria possível errar o tempo inteiro. Errar ou acertar não importa mais nesta parte do caminho, o que importa é você agir pela ação em si mesma, e não pelos resultados.

PEIXES: Decrete ser hoje um dia em que você não precisa ajustar suas atividades ao que tenha sido programado. Decrete ser hoje um dia de improvisação, sempre em nome de seu sossego e paz de espírito. Dia de descanso.