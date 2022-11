Horóscopo de 13/11: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Cada um de nós há de administrar simultaneamente a existência individual, com seus quereres e dificuldades, e também a existência como humanos, integrantes de um organismo telepático e criativo da natureza, sendo que a civilização que inventamos não nos prepara para essa complexidade, ao contrário, vai deixando para que cada um de nós resolva individualmente o que, em muitos casos, não é individual, mas coletivo.

A tensão entre sermos indivíduos e humanos ao mesmo tempo é enorme e muito difícil de preservar em equilíbrio, mas se resolvermos esse balanço, resolvemos com a mesma tacada inúmeros outros assuntos que tratamos desproporcionalmente, por não termos ainda discernimento suficiente para distinguirmos quando somos nós, indivíduos, e quando somos apenas humanos, expressões do que temos em comum.

ÁRIES: Os bons sentimentos precisam ser nutridos e irradiados, mesmo que não haja recíproca. Porém, ao mesmo tempo, a irradiação de bons sentimentos há de ser um exercício silencioso, que não faz alarde do que acontece.

TOURO: As coincidências ajudam a que as pessoas se entendam melhor, porque se sentem em comunhão com a surpresa que esses acontecimentos produzem. Os mistérios da vida se manifestam e são percebidos, e produzem emoções.

GÊMEOS: Melhor você se arrepender depois do que tiver feito, do que se ressentir por não ter feito o que poderia ter feito. A ação é preferível à inação, portanto, se lance às experiências sem nenhum apego aos resultados.

CÂNCER: Se não acontecer o que você deseja, não se preocupe, provavelmente a vida tem acontecimentos melhores para você. Este é um daqueles momentos mágicos, em que as coisas acontecem sem explicação aparente.

LEÃO: Os sentimentos nobres hão de ser sustentados pelo maior tempo possível, porque estabelecem alternativas que, de outra maneira, seriam ocupadas pelo conflito, as discussões e os desentendimentos. Prefira a serenidade.

VIRGEM: Conviver com as pessoas tendo o bom humor e a leveza como notas dominantes de todos os momentos, o que poderia haver melhor do que isso? Tanta dor de cabeça, tanto desconforto poderia ser evitado. Trabalhe nesse sentido.

LIBRA: Você não precisa estar em contínuo conflito com a realidade do mundo, você pode também transitar por todos os caminhos com serenidade, fazendo o que estiver ao seu alcance. Suficiente para todos os envolvidos.

ESCORPIÃO: Muito difícil querer o bem de alguém que tenha feito mal a você, mas tampouco parece ser muito saudável ficar na espreita para revidar. Melhor tocar a bola para frente, porque ainda há muito jogo para jogar.

SAGITÁRIO: Todas essas maquinações mentais feitas argumentos e justificativas para continuar se autorizando a agir do jeito que está em andamento, toda essa energia poderia ser utilizada de forma mais positiva.

CAPRICÓRNIO: Os benefícios se manifestam como sentimentos em primeiro lugar, diante das visões que a alma percebe. Esse bem-estar é fundamental, porque comprova que a busca é legítima, e que o destino existe.

AQUÁRIO: A vida é magia pura, mas nossa humanidade a banaliza, como se cada momento fosse outra coisa, e não o mais precioso tesouro. A vida é magia pura e de vez em quando ela o demonstra para que nós não nos esqueçamos dela.

PEIXES: Esses raros momentos em que as almas se comunicam sem precisar dizer nada, são mágicos e produzem o benefício do entendimento silencioso, no qual as pessoas se tratam compreensivamente. Um lugar de saúde.