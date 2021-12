Horóscopo de 13/12: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Marte ingressa em Sagitário, Mercúrio em Capricórnio.



Enquanto te sacrificas para continuar preservando tudo que criaste, o olho sintético de tua alma anseia encontrar uma saída, porque a sensação de ter se tornado prisioneira aumenta dia a dia.



Sim! Tua alma busca uma aventura, uma encrenca qualquer que agregue excitação, que a faça se sentir viva, e quem poderia te criticar por isso? Muitos o farão, com certeza, porque não é assim que um ser humano civilizado "deve" se comportar.



Porém, viver contendo tua ânsia de aventura cobra um preço pesado, de ti e de todas as pessoas com que te relacionas, porque, de uma forma ou de outra, elas também comungam contigo nessa dinâmica. O que é mais sábio fazer? Nos contermos, nos lançarmos à aventura ou viver no conflito entre uma dinâmica e a outra?



ÁRIES: As visões do futuro se estreitam, porque sua alma é tomada por um senso de urgência que não é compatível com as possibilidades disponíveis. Isso não é mau em si mesmo, mas com certeza provoca irritação.



TOURO: Diante do medo você tem duas opções, ou foge para o lado oposto e se esconde, ou se ergue sobre o atrevimento e desafia o destino. Não há uma opção melhor do que a outra, sua alma precisa ser honesta consigo mesma.



GÊMEOS: As diferenças de opinião tendem a adquirir uma proporção maior do que a necessária neste momento, portanto, seria melhor você não cutucar a cobra com vara curta, isto é, claro, se pretender continuar vivendo em paz.



CÂNCER: Com tanta coisa para fazer nesta época do ano, seria contraproducente que você se envolvesse em qualquer tipo de discussão. Deixe passar, tolere e se foque no que realmente precisa ser feito. Só isso.



LEÃO: Em busca do tempo perdido, sua alma corre o risco de se precipitar desnecessariamente, e se lançar a experiências que ainda não amadureceram o suficiente. Isso não é muito ruim em si mesmo, mas bastante decepcionante.



VIRGEM: Se a paz e sossego que você buscaria nos lugares habituais não está disponível, não hesite, busque alhures, onde sua alma não se atreveria em outros momentos. Considere que o momento atual não é nada normal.



LIBRA: Conversas que se transformam facilmente em discussões são produto do estado de tensão em que as pessoas andam, e não traduzem com fidelidade o que elas querem dizer. Portanto, não tire conclusões precipitadas sobre ninguém.



ESCORPIÃO: A gastança não é uma forma sábia de equilibrar as tensões que sua alma suportou durante o ano que se encerra daqui a pouco. A princípio, isso pareceria brindar com alívio, mas depois viria a conta, e aí seria tensão de novo.



SAGITÁRIO: Neste momento, em que se espera obter regozijo e tranquilidade, sua alma transita pela mão contrária, se irritando facilmente com tudo, achando a realidade um tanto ofensiva e chata. Vai passar.



CAPRICÓRNIO: Talvez seja necessário se distanciar um pouco mais do que o habitual das pessoas que normalmente seriam bastante próximas, mas que, por essas coisas da vida, parecem tomar atitudes que contrariam você.



AQUÁRIO: Estreitar os laços com as pessoas que foram ficando afastadas e distantes, esse é um objetivo nobre e pertinente a este momento de sua vida. Porém, não se precipite, deixe fluir, permita que o Universo dê o primeiro passo.



PEIXES: O que importa esse sentimento de que o mês de dezembro seja a sexta-feira do ano e que todo mundo se prepare para descansar? Neste momento, e isso não é raro para seu signo, você nada contra a corrente. Trabalho!