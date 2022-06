Horóscopo de 13/6: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Mercúrio ingressa em Gêmeos.

A experiência íntima não mente e, também, a pública e notória confirma, vivemos um momento em que as tradições que ampararam os seres humanos durante milênios não servem mais ao propósito de continuar lhes dando suporte para viver uma vida digna.

A experiência íntima confirma a realidade, porque nos sentimos vazios e desamparados, ao não encontrar nas regras do mundo nada além de impedimentos que, se quisermos ser felizes, nos vemos obrigados a transgredir o tempo inteiro, e isso cansa bastante.

A experiência pública e notória também confirma a realidade, o mundo, como é e está, só consegue amparar e proteger a uma elite restrita, tornando insuportável sua continuidade, dando lugar à inevitável revolta que se instalará a partir de 2026.

ÁRIES: As negociações estão abertas e sua alma precisa entrar no jogo, defendendo as exigências, mas também com a boa disposição a fazer concessões. Tudo há de ser negociado à exaustão, porque o momento é propício.

TOURO: A honestidade é imprescindível, principalmente em relação aos seus próprios desejos, tendo clareza sobre o que realmente você pretende, evitando, assim, colocar uma máscara para que uns desejos pareçam outros. Não dá certo.

GÊMEOS: Na hora em que você se deparar com a incerteza, respire fundo e acolha, porque nem sempre essa vem a dificultar seu caminho. No caso da atualidade, a incerteza e a contradição vêm ao seu auxílio, para ganhar tempo.

CÂNCER: Muitos sacrifícios são necessários, porém, há também os dispensáveis, porque nem todas as pessoas merecem tal preciosa atitude. Evite dar pérolas aos porcos, porque, evidentemente, elas não saberiam apreciar.

LEÃO: Os conflitos éticos se resolvem de forma prática, porque há coisas que precisam ser feitas, independentemente de você as apreciar ou não. Entre a força dos desejos e o ímpeto da necessidade, escolha o segundo caminho.

VIRGEM: Para que tudo corra de acordo com os planos, é melhor reconhecer o momento em que seja melhor abrir mão desses e optar por alternativas que, antes, era impossível imaginar. Flexibilidade e adaptabilidade neste momento.

LIBRA: Um dia parece que a alma consegue resolver os problemas mais complicados, para, no dia seguinte, sentir que não se consegue fazer nada útil. Essa oscilação há de ser tolerada, é apenas um sopro do destino.

ESCORPIÃO: Aquilo que chamar sua atenção será apenas uma pista. Portanto, evite tirar conclusões precipitadas, principalmente ao julgar as pessoas, porque este é um momento de informações desencontradas. Investigue.

SAGITÁRIO: A criatividade é a melhor solução possível para todos os conflitos, porque só ela consegue encontrar uma via diferente de todas as propostas, e que provocam o impasse. A criatividade está ao alcance de todos.

CAPRICÓRNIO: Muitas pequenas coisas são tão importantes quanto aquela única coisa que atrai sua atenção. Nunca se esqueça de que um grande caminho é feito de inúmeros pequenos passos, sem os quais, o grande não existiria.

AQUÁRIO: O prazer compartilhado é, também, prazer multiplicado. Porém, eis a questão! Onde encontrar a companhia certa para compartir os bons momentos que a vida oferece? Essa preparação há de ser contínua, todos os dias.

PEIXES: De início, talvez seja um pouco difícil ter foco no que realmente interessa, porém, se você mantiver a bola em movimento, é certeza de que, em pouco tempo, as questões prioritárias se mostrarão e o foco acontecerá.