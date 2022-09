Horóscopo de 13/9: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua ingressa em Touro às 8h40

Todas as angústias e ansiedades que nos constrangem e apequenam são resultado das variadas gradações de ignorância, essa por sua vez gerada pela nossa recusa de aceitar como as coisas são, em vez de continuar vivendo na teoria de como as coisas deveriam ser, sem importar a dor que nossa teimosia provoca, nem as escolhas desatinadas que promovem.

Essa condição não se resolve nem com anos de terapia nem muito menos com soluções mágicas alternativas, porque a ignorância espiritual de nossa humanidade está tão encravada que dá a impressão de que se mexer nela, o mundo inteiro pereceria, o que é verdade, e assim continuamos existindo numa civilização que é um zumbi, um morto-vivo.

Quando a angústia cravar as garras em tua garganta, abençoa esse sentimento com o perdão libertador. Te perdoa e perdoa teus ancestrais.

ÁRIES: Como sempre, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e de variadas naturezas. Como sempre, você reage e tudo se desorganiza, mas dessa vez é importante fazer diferente, mantendo a ordem apesar dos acontecimentos.

TOURO: Mesmo que o cenário pelo qual você gostaria de transitar agora não esteja completamente do seu gosto, ainda assim você pode lançar mão da imaginação, porque, afinal, tudo que é imaginado é uma realidade possível.

GÊMEOS: Manter a cabeça no lugar e não perder o juízo, muito fácil aconselhar essas atitudes quando não se está no seu lugar. Há momentos em que é mais sincero agir de forma estrambelhada do que tentar controlar tudo.

CÂNCER: Enquanto houver qualquer tipo de peso sobre sua consciência, será muito difícil encontrar uma luz que guie, mesmo que essa esteja escancaradamente à sua frente. Converse com algumas pessoas para adquirir leveza.

LEÃO: Nem todo progresso há de ser medido em dinheiro, apesar de que, quando escasso, a mente cria remorsos por não ter se dedicado a se valorizar mais. Porém, a realidade continua, nem tudo há de ser medido em dinheiro.

VIRGEM: As ideias que ocorrem agora parecem muito distantes de sua capacidade imediata de realização, porém, ainda assim são claras o suficiente para brindar com aquele ardor realizador que você tão bem conhece.

LIBRA: Um mar de emoções para administrar em silêncio e, enquanto isso, um montão de tarefas práticas para dar conta também. Assim vai a vida, com você se equilibrando da melhor maneira possível e fazendo isso muito bem.

ESCORPIÃO: Faça diferente dessa vez, ao invés de continuar em frente com seus planos e não abrir mão desses, procure seguir as orientações que as pessoas oferecem, em muitos casos sem saber que oferecem tais orientações.

SAGITÁRIO: É hora de deixar de ser tão você quanto sempre, e resolver o que está em andamento aos poucos, sem pretender encontrar uma forma de fazer tudo de uma só tacada. Você não sabe agir assim, mas sempre se pode aprender.

CAPRICÓRNIO: Sua alma desconfia do entusiasmo, mas dessa vez poderia dar férias à desconfiança e se entregar ao fluxo da vida, sem questionar demais qual seria o rumo que as coisas tomam. Com confiança, tudo pode ser feito.

AQUÁRIO: Considere suas sensações viscerais com cuidado e atenção, porque é muito provável que essas lhe sirvam de orientação, algo que, neste momento, nem o mais complexo dos raciocínios lógicos conseguiria fazer. Sensações.

PEIXES: Comece a fazer os movimentos necessários para se aproximar das pessoas que podem ajudar você, não apenas a sair do atoleiro em que se meteu como também ir além, e iniciar um novo movimento de progresso e evolução.