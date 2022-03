Horóscopo de 15/3: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Vazia a partir das 7h57



Preserva um olhar amoroso e compreensivo sobre os erros e trapalhadas que inevitavelmente cometerás num dia como hoje, estendendo essa tolerância a todas as pessoas com que te relaciones. Ninguém precisa de sermão nem muito menos de severidade, mas essas dinâmicas estão arraigadas em tua consciência, porque foram implantadas na educação.



Ideal seria que, num dia como hoje, as empresas e repartições públicas declarassem feriado, porque insistir em funcionar de acordo com a inércia, acaba custando mais caro, pela quantidade de trapalhadas.



E quanto mais severa seja tua reação diante dos erros, mais cara ainda custará a situação, não apenas do ponto de vista financeiro, mas principalmente pelo investimento moral e emocional.



O bom humor é o santo remédio, faz uso sem moderação.



ÁRIES: Aquilo que parecer ótimo precisa ser revisto, porque tudo tem um preço a pagar, e nem sempre isso fica claro na hora de iniciar o movimento. Continue amadurecendo seus planos, evite se precipitar à toa. É isso.



TOURO: Não se sentir com a bola toda não é profecia de absolutamente nada, é apenas um mal-estar passageiro que não deve pesar em suas decisões, nem muito menos se converter em fundamento para aumentar a ansiedade.



GÊMEOS: Meça suas palavras hoje, porque o que você diria qualquer outro dia, e que seria recebido como uma ironia ou piada, hoje tem potencial de criar efeitos devastadores. E não adiantaria depois fingir que não é com você.



CÂNCER: Descansar é propício, mesmo que você tenha inúmeras coisas engatilhadas que requereriam sua atenção. Há dias em que, apesar da demanda, a alma precisa tomar distância, se munir de bom humor e se despreocupar.



LEÃO: Tomar iniciativas pareceria interessante, só que não. Pense e repense várias vezes hoje, especialmente quando sentir a motivação de começar algo que deixou de lado nos dias anteriores Melhor repensar, e descansar.



VIRGEM: Agora é propício você parar um pouco mais que o habitual, para refletir e observar com distanciamento o estado do mundo em que você terá de continuar construindo sua experiência de vida. O mundo não anda ajudando.



LIBRA: As pessoas complicam, mas também ajudam, assim de contraditórias são as pessoas, e elas ocupam um espaço bastante amplo em sua vida neste momento. Pois bem, a questão toda é, o que fazer com isso? Por enquanto, pegar leve.



ESCORPIÃO: Você está num momento de grande exposição, mas hoje é, ao mesmo tempo, um dia de muita confusão, porque não há suporte na realidade para essa exposição resultar em algo interessante. Faça uma exposição cautelosa.



SAGITÁRIO: Sem discernimento, não há como saber se o que você pensa é fruto de uma acertada intuição, ou se não passa de uma fantasia travestida de pressentimento. O discernimento precisa ser usado intencionalmente.



CAPRICÓRNIO: Quando não há bom humor, é fácil cometer o deslize de tratar mal as pessoas com que você se relaciona todos os dias Isso seria um erro de cálculo, porque o trato cordial é fundamental, e precisa ser respeitado.



AQUÁRIO: O humor das pessoas oscila muito hoje. Você é uma pessoa, portanto, tudo indica que seu humor oscilará também. Nada demais com isso, mas pode se transformar num transtorno se você teimar que não é com você.



PEIXES: Quando tudo que deveria funcionar automaticamente todos os dias começa a dar sinal de que não funciona direito, o melhor a fazer é deixar de insistir e dar uma boa risada, pelo ridículo da situação toda. Bom humor.