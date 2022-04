Horóscopo de 15/4: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua quase Cheia em Libra.

Tua personalidade, como é comum a todas as outras, quer entender o Universo entendendo a si mesma, personalizando todos os acontecimentos, como se o Universo existisse para atender a todos seus pedidos e caprichos, como se nada tivesse sentido sem ela.

Pois, eu te digo, se quiseres mesmo entender o Universo, então terás de crescer além de tua personalidade, indo em busca de tudo que está fora do alcance dela, tudo que não é pessoal, tudo que existe no domínio fora de ti, e principalmente, conhecer as outras pessoas.

Substitui o autoconhecimento pela aventura de conhecer as outras pessoas, começando com essas com que te relacionas todos os dias, e que, pela força do hábito, tu dás por garantidas.

Em relacionamentos humanos, nada dês por garantido.

ÁRIES: Onde houver pontas soltas nos relacionamentos, tenha certeza de que, neste momento, haverá tensão. Porém, a tensão não há de, necessariamente, degringolar em conflito, porque são coisas diferentes. Escolhas.

TOURO: O caminho que leva ao esclarecimento brinda com bastante confusão. Parece um paradoxo, mas é assim que é, porque quanto mais profundas sejam as reflexões, mais sombras você acaba descobrindo, e essas perturbam.

GÊMEOS: Você não precisa gastar matéria cinzenta para explicar as razões de algumas pessoas lhe serem simpáticas, enquanto outras lhe provocam antipatia. Isso acontece e ponto final, não havendo necessidade de explicação.

CÂNCER: Mesmo que você não tenha, neste momento, grandes pretensões, o importante é agir, porque assim você sintonizará sua presença com as potências cosmogônicas que buscam se expressar através de você. Vale a pena.

LEÃO: Desistência ou persistência? Nenhuma das duas, mas espírito de aventura e esportivo, para continuar se lançando ao futuro, apesar de todas as contrariedades que teimam em surgir pelo caminho afora e dentro. Em frente.

VIRGEM: Para ganhar dinheiro, é preciso investir dinheiro. Os recursos materiais circulam num fluxo que é proporcional ao atrevimento com que você se relacione com esse fluxo. Procure aceitar o funcionamento e o aproveitar.

LIBRA: Nem todas as pessoas que lhe são simpáticas agora continuarão sendo de seu apreço o tempo inteiro, porque todo mundo é sujeito a mudanças de humor e, também, porque o cenário do mundo anda muito instável.

ESCORPIÃO: Algumas apreensões surgem como entidades subversivas a tirar o foco do que produziria alegria e regozijo. Observe essas apreensões, porém, não se detenha a conversar com elas, porque não têm nada a dizer a você.

SAGITÁRIO: Costurar interesses e pessoas que, teoricamente, não se entenderiam entre si, haveria algo mais político do que isso? Pois então, este é um momento da vida em que sua alma precisa exercer atividade política.

CAPRICÓRNIO: Para que tudo corra bem, e haja o menor prejuízo possível, você precisa ficar em cima de tudo que seja de seu interesse, porque de outra forma as pessoas vão invadir seu território e agir em nome do interesse delas.

AQUÁRIO: As atividades cotidianas têm tesouros ocultos que sua alma precisa descobrir, porque é através delas que as enormes mudanças sonhadas podem se tornar realidade. Nenhuma grande tacada, só a força dos hábitos.

PEIXES: Sentir que a segurança material, física e moral seja suficiente é algo elusivo, porque quando sua alma consegue obter essa sensação, logo em seguida vêm as ideações angustiantes perturbar. Mas, a segurança é segura.