Horóscopo de 16/1: veja previsões para este domingo

Data estelar: Sol e Plutão em conjunção; Lua quase Cheia em Câncer.

Se tu não te levantas e diriges intencionalmente ao teu destino, então o destino tomará a iniciativa que te falta e se dirigirá a ti.

De uma maneira ou de outra, o encontro de tua alma com o destino acontecerá, mas tua decisão de ir ao encontro ou de te acomodar à espera de esse encontro acontecer pelas mãos misteriosas da vida, fará toda a diferença entre o regozijo da conquista e a dor de verificar que perdeste um tempo precioso de existência.

Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai à Maomé, é a diferença entre o alpinista que conquista o cume da montanha, e a do preguiçoso que foi soterrado por uma avalanche. De uma forma ou de outra, acontecerá o destino da união entre a alma buscadora e o destino.

Evita perder tempo em ramificações superficiais, vai direto ao ponto!

ÁRIES: A ambição é um ingrediente essencial das conquistas, mas precisa ser dominada, para que não cresça tanto que faça você se arriscar perigosamente. A ambição é um veneno que há de ser utilizado na dose certa.

TOURO: Em algum momento se torna necessário erguer a voz e falar dos assuntos que sua alma compreende bem, e que precisam ser esclarecidos. Isso não cria um ambiente aprazível, mas a necessidade se impõe. É por aí.

GÊMEOS: Tudo parece mais arriscado e perigoso nesta parte do caminho, porém, não porque algo concreto tenha mudado, mas porque sua alma anda mais receosa de tudo, e precisa se sentir segura. Descanse de si, descanse.

CÂNCER: As contendas são estressantes, mas não se pode fugir delas o tempo inteiro. Há conflitos que, apesar de correrem o risco de se tornarem maiores do que o esperado, mesmo assim é necessário enfrentar em alguma hora.

LEÃO: No ventre das contrariedades que se apresentam há a potencialidade de tudo se resolver. É assim mesmo, a vida lhe apresenta problemas que, apesar de sua alma reagir negativamente, ela tem total capacidade de resolver.

VIRGEM: Evite extravagâncias, mas se, por ventura, o apelo dessas se tornar irresistível, cuide apenas para não dar um passo maior do que o tamanho de sua perna. Há horas em que a alma sai loucamente em busca de excitação.

LIBRA: As coisas que foram ficando sem resolver são as que parecem conspirar para se apresentarem todas ao mesmo tempo, justo no momento em que sua alma só quer descansar e ser esquecida pelos problemas. Coisas da vida.

ESCORPIÃO: Sua capacidade de investigação vai conduzir sua mente por caminhos muito estranhos e intrincados, mas se você persistir na investigação, acabará se esclarecendo muito a respeito de assuntos importantes.

SAGITÁRIO: De vez em quando a alma precisa levar um susto que outro para se manter esperta e atenta a todos esses detalhes que, por pura preguiça, são negligenciados, mas que, depois, como agora, surgem com força total a atazanar.

CAPRICÓRNIO: As coisas que acontecem provocam impacto em sua alma, mas também há a contrapartida disso em marcha, as atitudes que você toma provocam acontecimentos que impactam a vida de outras pessoas. Caminho de ida e volta.

AQUÁRIO: O peso dos arrependimentos se faz presente, mas isso configura apenas um momento, porque também se apresentam as forças que levam você a tomar atitudes firmes em assuntos que, para as outras pessoas, são terreno minado.

PEIXES: Os relacionamentos de poder exercem influência e são atraentes, mas, ao mesmo tempo, são difíceis de sustentar, porque a qualquer momento se tomam atitudes que agridem princípios e deixam a alma em situação constrangedora.