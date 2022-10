Horóscopo de 16/10: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Apesar de teres liberdade para tomar as iniciativas que quiseres, e ir até as últimas consequências para garantir a satisfação de teus caprichos, tua vida pessoal é parte integrante da Vida impessoal e, por isso, se os teus caprichos subvertem a ordem maior em que tua presença adquire significado, podes contar com a certeza de que o sopro inefável dos mistérios passará por cima de tuas intenções autocentradas.

Quando isso acontecer, terás a sensação de tua alma ser castigada injustamente, porque teus direitos particulares não seriam atendidos, mas no fundo tu saberás que essa litania de mágoas não tem cabimento, já que tiveste inúmeras oportunidades, todas perdidas, de te conectar com algo maior que tuas pretensões limitadas, mas continuaste te agarrando a elas como se fossem salva-vidas, quando eram âncoras.

ÁRIES: Mesmo que inadvertidamente, algumas palavras e gestos provocam mágoas que, se não forem expressas de imediato, correm o risco de se transformarem em ressentimentos, que são venenos que corroem a alma bem devagar.

TOURO: Seus planos não são simples nem fáceis de realizar, portanto, não exija que as pessoas os comprem sem questionar a viabilidade. Você vai precisar se desdobrar em explicações para que as pessoas os aceitem de bom grado.

GÊMEOS: Muita coisa interessante anda acontecendo, mas tudo dentro de um cenário mundial assustador, que achata os bons momentos de todas as pessoas. Porém, isso passará e sua alma continuará tentando progredir por aqui.

CÂNCER: Para decolar e se distanciar da realidade que se tornou tediosa, sua alma precisa se preparar, porque nada disso seria possível de supetão, sem mínimo planejamento. Sonhe quanto quiser, mas mantenha os pés no chão.

LEÃO: Monitore suas palavras antes mesmo de essas serem proferidas, porque palavras ditas não podem depois ser recolhidas, sendo que hoje é um dia de fácil desentendimento, e sua alma merece descanso, ao invés de discussões.

VIRGEM: Os interesses minuciosamente calculados que estruturam alguns relacionamentos devem ser entendidos com muita clareza e sinceridade, para evitar fingir que seja amor ou empatia a base real desses relacionamentos.

LIBRA: Faça o que seja útil, mesmo que você não tenha nenhuma inclinação preferencial nesse sentido. Fazer o útil evitará que você se encrenque desnecessariamente, trilhando caminhos sofisticados que só drenariam sua energia.

ESCORPIÃO: Sua alma sempre terá um ás na manga para fazer um jogo interessante, porém, nunca se esqueça de que se trata de um jogo, e isso implica a chance de perder também. Nem sempre ganhar, nem sempre perder, sempre jogar.

SAGITÁRIO: Conservar tudo como está, porque está bom, e ao mesmo tempo se lançar a novas aventuras, essa é uma conta que não dá para fechar. Portanto, em algum momento sua alma precisará decidir o que importa mais.

CAPRICÓRNIO: Muito pode ser dito e prometido, mas se não houver movimentos concretos de praticar o que se predica, a frustração será ainda maior do que se, agora, não houver promessa nenhuma. Evite as fraudes.

AQUÁRIO: Seria muito bom se os pensamentos se transformassem em realidade magicamente, porém, essa é uma aspiração fantasiosa de nossa humanidade, não porque isso seja impossível, mas porque ainda não temos esse poder todo.

PEIXES: Sentimentos desencontrados florescem em sua alma, mas esses passarão e você permanecerá, como sempre acontece. Portanto, evite levar a sério demais esses desencontros emocionais, porque não têm tanto significado.