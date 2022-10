Horóscopo de 17/10: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua quarto minguante em Câncer.

Fazer o certo não é deixar de fazer o errado nem muito menos se abster de empreender a ação correta, e tampouco seria legítimo imaginar que fazendo o errado se poderia chegar a um objetivo certo, resultando tudo isso em que cada um de nós, antes de entrar em ação, vai ter de se haver com dilemas muito difíceis de resolver, sem nunca termos absoluta certeza de se aquilo que faremos nos complicará ou ajudará de alguma forma.

Uma coisa é certa apenas, enquanto almas que ocupamos um corpo nos é impossível a inação, porque a própria natureza de nossos veículos de expressão se resolve através da ação, mesmo que resistamos a ela. Portanto, para aliviar os dilemas que nos acometem antes de agir é bom assumir que não temos a opção de não agir, apenas a de escolher que tipo de ação empreenderemos.

ÁRIES: O que as pessoas dizem e fazem dá o que pensar, porque neste momento é muito importante tomar um bom tempo para refletir profundamente sobre o que acontece, e só depois decidir o que fazer. Ação com esclarecimento.

TOURO: Inúmeras potencialidades estão encerradas neste momento de sua vida, e sua alma sente o aroma dos tesouros enterrados e faz planos para aproveitar o caminho. Isso entusiasma e faz bem, em nome de realizar algo novo.

GÊMEOS: As tensões não precisam sempre degringolar em brigas e contrariedades. As tensões também podem ser aproveitadas para iniciar uma nova onda criativa e transformadora, para que tudo seja melhor e mais divertido.

CÂNCER: A boa vontade só se prova boa mesmo quando deixa de ser uma mera vontade e se transforma em energia ativa, em acontecimentos postos em marcha por efeito dessa boa vontade. É importante não ficar só na teoria dessa vez.

LEÃO: As conexões sociais são pontes potenciais que unem seus interesses com o de outras pessoas. Tudo isso é promissor, faz sua alma conversar com o futuro possível e desejável. Em frente, mas com os pés no chão, sem ilusões.

VIRGEM: Muito pode ser feito agora, e ainda por cima com mínimo desgaste, investindo menos recursos do que seria necessário em outro momento qualquer. Procure manter a atenção afiada às oportunidades que circulam por aí.

LIBRA: Essas lindas ideias que entusiasmam, porque apresentam visões de futuros possíveis e desejáveis, precisam ser amadurecidas no dia a dia das tarefas, para avaliar de que forma teriam cabimento na agenda e estilo de vida.

ESCORPIÃO: Aquilo que fica sem compartilhar, porque íntimo demais, ou porque não teria cabimento na estrutura dos relacionamentos atuais, é justamente o mais importante do momento, é onde o futuro está se desenhando.

SAGITÁRIO: Acredite no futuro que se apresenta agora, mesmo que desenhado de uma forma tão sutil que não pareça realizável. Agora, no entanto, não é o momento de pensar concreto, mas de se deixar embalar pelas potencialidades.

CAPRICÓRNIO: Está tudo certo, tudo no lugar, todos os ingredientes e instrumentos à disposição. Só falta você colocar sua boa vontade em ação e aproveitar esta onda realizadora que sopra através de sua alma. Em frente.

AQUÁRIO: Se tudo estivesse bem mesmo não haveria fúria diante das contrariedades, mas as reações desproporcionais insinuam haver algo mais, mesmo que inconsciente. Vale a pena manter a atenção ligada a esta dinâmica.

PEIXES: Mais do que nunca, você terá de depositar um voto de confiança nas suas visões, essas que brindam com o ardor inconfundível de se sentir vivo, e fazer isso, mesmo que tenha de nadar contra a corrente do mundo inteiro.