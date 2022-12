Horóscopo de 17/12: veja previsões para este sábado

Data estelar: Mercúrio e Urano em trígono.

Como o alcance de nosso entendimento a respeito da vida que vivemos não é tão amplo assim, em muitos casos nossa percepção nos apresenta a realidade como se fosse caos, porque se as coisas que acontecem não se encaixam direito em nosso entendimento, as recebemos como distorções, porém, no fundo não há caos algum, há uma minuciosa ordem criativa em andamento, e sobre ela nós existimos e somos.

Essa ordem minuciosa, por estar além de nosso entendimento limitado, a imaginamos como engrenagens de relógio e inferimos que esteja tudo escrito, e que aquilo que pretendemos ser a liberdade não passe de uma outra engrenagem dessa estrutura colossal.

Uma coisa é certa, nossa percepção é limitada apenas porque assim o queremos, porque pode ser desenvolvida e ampliada sem cessar.

ÁRIES: Procure dar conta de tudo que seja de natureza prática e que esteja ao seu alcance resolver, porque esse movimento evitará que as coisas se acumulem e congestionem no futuro próximo. Mantenha limpo o ambiente.

TOURO: A beleza e a miséria acontecem lado a lado neste nosso belo e assustado planeta, e essa condição se reflete de forma objetiva e subjetiva através de nossas decisões, e da natureza dos relacionamentos também.

GÊMEOS: Que as pessoas com que você se relaciona entendam e aceitem sua posição não é algo que possa ser garantido, especialmente quando essa posição é de difícil encaixe no que é considerado a normalidade dos relacionamentos.

CÂNCER: Aproveite a onda de formalidades de fim de ano para fazer contato com aquelas pessoas que sua alma imagina serão úteis para seus planos. São aproximações cheias de interesse, e não deve haver pudor algum a respeito.

LEÃO: O descanso é necessário, porém, mais necessário ainda é que você teste a eficácia dos seus planos, para não perder mais tempo com os que se provarem fantasiosos demais. Faça deste tempo um momento produtivo. Você gostará.

VIRGEM: Seja você, mas não necessariamente se expondo a todas as pessoas. Seja você sem necessidade de mostrar nada a ninguém, apenas porque ao agir de forma autêntica você ficará em paz com sua própria alma. Isso não tem preço.

LIBRA: Importante é que você se sinta à vontade com sua própria alma, para que nos momentos de solidão, quando esteja frente a frente com seus pensamentos, você não precise ter pudor ou vergonha de absolutamente nada.

ESCORPIÃO: As coisas precisam ficar muito claras para todas as pessoas envolvidas, portanto, valerá a pena você melhorar sua comunicação, se tornando ciente das naturais resistências das pessoas, para poder driblar a limitação.

SAGITÁRIO: Quanto antes você tomar a sábia decisão de se desapegar do que parecia tão importante no passado, mas que ao longo do tempo não se mostrou merecedor de seu apego, mais rapidamente você desfrutará dos benefícios atuais.

CAPRICÓRNIO: Agora é o momento de arquitetar planos para organizar seus próximos movimentos. Aquilo que seja arquitetado neste momento tende a definir a natureza do que acontecerá nas próximas semanas. Trate tudo com carinho.

AQUÁRIO: Se você organizar sua vida interior, certamente todo o resto adquirirá uma tonalidade mais ordenada. Porém, você também pode fazer o contrário, arrumar muito bem o ambiente em que vive, para a vida interior se ordenar.

PEIXES: A atividade social é imprescindível para seus planos, portanto, chegou a hora de sair de sua toca existencial e se dedicar a cumprir as formalidades de final de ano, mas dessa vez com alegria e muito boa disposição.