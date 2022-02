Horóscopo de 18/2: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Sol ingressa em Peixes; Lua míngua em Virgem.



Quanto mais domínio pareça que conquistaste, maior será, também, a vertigem que sentirás pela perspectiva de, um dia, tudo desmoronar e retornares a um lugar insignificante, do ponto de vista social.



Isso não quer dizer que devas te conformar com conquistas menores das que pretendes, só para não passar pelo constrangimento descrito.



Quer dizer apenas que encarnas em tua vida pessoal o drama que a civilização desenvolve atualmente, o de como enterrar definitivamente o modelo de domínio dos fortes sobre os fracos, que pode ter sido o melhor possível outrora, mas que agora é apenas uma abominação perversa.



O domínio que conquistas se baseia em esconder tuas fraquezas, porque ser humano individual algum tem essa bola toda para estar na crista da onda perpetuamente.



ÁRIES: Agora é quando sua alma precisa começar a se recolher e adotar a postura de observadora interior, testemunhando os acontecimentos e se abstendo, temporariamente, de tomar iniciativas que não sejam imprescindíveis.



TOURO: A qualidade das pessoas com que você se relaciona é a influência mais marcante nesta parte do caminho. Não se trata da importância das pessoas em si, mas de como você cria os vínculos com elas, e de como os sustenta.



GÊMEOS: Exponha suas ideias através da prática, aceite críticas, porque é impossível alguém se expor ao mundo e só receber aplausos. As críticas são importantes porque mostram nuances que, para você, tinham passado despercebidas.



CÂNCER: O horizonte se amplia novamente e sua alma se regozija com isso, pois, apesar de não haver um foco definido que permita tomar decisões, pelo menos sua alma adquire leveza e alegria, virtudes fundamentais para o bem-viver.



LEÃO: Deixe que os sonhos tomem as rédeas agora, se permita divagar, deixe que o foco se perca, porque, assim, sem eira nem beira, sua alma acabará descobrindo nuances que, de outra maneira, passariam despercebidas.



VIRGEM: O equilíbrio em qualquer relacionamento não é algo que se possa obter um dia e, depois, permanecer assim para sempre. O equilíbrio num relacionamento é algo dinâmico, que precisa de ajustes e atenção constantes.



LIBRA: Ainda que, nesta parte do caminho, tudo seja mais trabalhoso do que o habitual, tente não enxergar nisso algo negativo, porque o momento é cheio de oportunidades e potencialidades, e isso, com certeza, dá trabalho.



ESCORPIÃO: Agora é quando sua alma se vê tentada a arrumar encrenca, e o faz sem imaginar que seja uma encrenca, porque se assim não fosse tampouco entraria nela. Manter a consciência lúcida sobre cada passo é imprescindível.



SAGITÁRIO: Termine o que começou antes de se engajar em qualquer novo assunto. Talvez não seja essa sua vontade nem inclinação, mas vale a sugestão, para que, lá na frente, você não tenha de administrar tudo embolado.



CAPRICÓRNIO: São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que é fácil perder o foco, e os acontecimentos sobrelevarem sua vontade. Como se preserva o foco? Assumindo o protagonismo, pois, é você que escreve a história.



AQUÁRIO: As questões práticas não requerem ansiedade de sua parte, porque são concretas, têm início, meio e fim muito bem definidos. Essa é a grande vantagem das questões práticas, portanto, nada poderia dar errado com elas.



PEIXES: As resoluções íntimas são o início de enormes mudanças, daquelas que não admitem retorno. É importante que você acompanhe com lucidez e honestidade essas resoluções íntimas, evitando achar que são ideias à toa