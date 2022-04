Horóscopo de 18/4: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Sol e Plutão em quadratura.

O Universo não cabe em ti, mas tu cabes no Universo, portanto, não tem cabimento que tu pretendas satisfazer tua ambição te apossando de tudo quanto é coisa e pessoa, imaginando que disso tens merecimento e que, também, seria suficiente atrair mentalmente tudo a ti.

Isso não tem cabimento, mas mesmo assim é praticado, porque pelo poder que nos torna humanos, somos capazes de inventar mundos à parte, casulos existenciais ensimesmados dentro dos quais navegamos pela vida afora e dentro nos sentindo importantes, particularmente importantes.

Porém, tua presença tem cabimento no Universo, e é no seu funcionamento que encontrarás tua real grandeza, conhecendo o papel que te cabe exercer e, além disso, aceitando que isso não se desenvolverá por instinto, mas por intenção conscientemente dirigida nesse sentido.

ÁRIES: Por mais difícil que seja o processo, você deve enxergar nele a dinâmica necessária para sua alma se abrir a tudo que de novo acena do futuro, e que, ainda, não encontrou o devido espaço em sua vida para se manifestar.

TOURO: Nem tudo que acontece há de ser levado para o pessoal por você, pois, as coisas não são assim. Você se condena à exaustão quando leva tudo para o pessoal, porque muitas coisas são do mundo, além do seu controle.

GÊMEOS: As divisões entre as pessoas imperam, justo num momento da história humana em que todos deveríamos ter avançado bastante no conceito de interdependência. Procure continuar insistindo na preservação dos relacionamentos.

CÂNCER: Os relacionamentos que se destacam atualmente são desprovidos de sentimentos genuínos, mas plenos de interesses. Tendo isso bem claro em sua mente, você pode aproveitar o que estiver disponível, sem se perder.

LEÃO: Muito poderia ser feito, mas pouco acaba sendo realizado. Essa discrepância entre o que a mente promete e o que as mãos realizam é fonte de muita exaustão, porque, no fim do dia, a alma cansa de se frustrar.

VIRGEM: O pouco que você faça agora será o muito de tempo que sua alma poupará para, no futuro, se dedicar a outros assuntos mais interessantes. Não se preocupe com achar que os detalhes fazem você perder tempo, pois, não é assim.

LIBRA: O que acontece a outrem, acontece também com você, mesmo que não seja nada endereçado diretamente à sua pessoa. É que sua presença está interconectada através dos relacionamentos, e a influência circula livremente.

ESCORPIÃO: Todos os ingredientes que você precisa estão disponíveis, mas se encontram espalhados, sem ter conexão entre si. É sua alma que precisa fazer essa conexão, de forma intencional, de acordo com os planos desenhados.

SAGITÁRIO: O que é de seu merecimento, ninguém poderá tirar de você. Porém, em muitos casos acontece, também, de sua alma se iludir de merecer tais ou quais coisas e, na verdade, isso estar fora do seu alcance. Acontece.

CAPRICÓRNIO: Priorize tudo que puder ser finalizado neste momento, porque dessa forma o caminho ficará livre de impedimentos e, assim, você perceberá tudo o mais que anda acontecendo e que, por enquanto, passa despercebido.

AQUÁRIO: O que você gostaria de expressar abertamente, talvez seria melhor deixar para outro momento, quando houver condições mais propícias. Porém, se você não se importar com iniciar um conflito, então siga em frente.

PEIXES: Os desejos são conflitantes, e os interesses também, porém, apesar do clima desconfortável, há algo interessante acontecendo. É o surgimento de conexões que, no futuro próximo, poderão ser enriquecedoras.