Horóscopo de 18/7: veja previsões para esta segunda-feira

Data estelar: Mercúrio e Plutão em oposição.

Quanto mais te esforces para ocultar teus medos de ti, mais fortes e vigorosos esses se tornarão. Evita te apequenar inutilmente, todos os seres humanos sentimos medo, porque a experiência de vida é complexa e nem sempre nos sentimos com essa bola toda para a administrar.

Conhece teus medos, quando os sentires não os rejeites como se fossem ameaças à tua integridade, porque são informações preciosas, ciente de que as limitações que impõem não precisam ser rejeitadas sumariamente, mas reconhecidas em todas suas nuances e máscaras.

Sim! O medo usa muitas máscaras; a agressividade, a impaciência, a intolerância, a hipocrisia, a prudência, a mentira, mas todas servem a um único propósito, ocultar de ti que sentes medo.

Quando conheças bem teu medo descobrirás que o medo tem medo de ti.

ÁRIES: O romantismo sempre deseja que a vida seja um jardim florido e perfumado, e isso pode ser assim, desde que se respeitem e valorizem as condições densas e sujas nas quais esse jardim finca suas raízes. Tudo é necessário.

TOURO: Nada melhor do que a boa e velha pressão da angústia para sua alma despertar da letargia e decidir fazer algo positivo com os limões que a vida fornece. A angústia é incômoda e inconveniente, mas surte efeito.

GÊMEOS: Quando as preocupações se avolumarem em sua consciência, lance mão de quanto recurso conhecer para as aliviar, porque elas não têm nada novo a agregar e, pelo contrário, fariam você retroceder várias casinhas no jogo.

CÂNCER: Algumas coisas precisam ser ditas com clareza, para não deixar lugar a dúvidas, mesmo que ao ser expressas provoquem emoções que seria melhor não se manifestarem. Nem sempre é possível manter a elegância. Assim é.

LEÃO: Muitas coisas que afetam você não conseguem ser entendidas racionalmente, mas produzem emoções misturadas e disparatadas. Procure administrar isso da melhor maneira possível, sem tirar conclusões ainda mais disparatadas.

VIRGEM: As condições não são as ideais, mas são bem reais, e é com elas que sua alma terá de lidar, porque, as aproveitando direito, dará para fazer o mesmo que faria com as condições ideais. Aceite e trabalhe com a realidade.

LIBRA: Que as coisas não sejam do jeito que você queria não é argumento suficiente para chutar o balde. Acontece que seus planos envolvem outras pessoas, e as pessoas costumam ter ideias próprias. Está pronto o cenário da complexidade.

ESCORPIÃO: Você sabe o que você sabe, mas você não sabe se o que você sabe é definitivo, ou se haveria outra maneira diferente de pensar os acontecimentos. Abra sua mente para mudar o ponto de vista, isso vai enriquecer.

SAGITÁRIO: Não há como fingir que não se sabe o que se sabe, quando as informações penetram o coração elas se acomodam na consciência e produzem mudanças definitivas. É melhor aceitar o fato e lidar com isso com sabedoria.

CAPRICÓRNIO: Por mais que as pessoas se desdobrem para argumentar, os fatos são conclusivos e encaminham sua alma a tomar decisões. É assim que se produzem as maiores e melhores reviravoltas na vida. Siga em frente.

AQUÁRIO: Sempre haverá uma sombra, feita angústia, a espreitar pelo momento para atacar, em que sua consciência se sinta frágil e vulnerável. Porém, isso passará, como tantas vezes já passou. Procure não se deter nela.

PEIXES: A paciência não anda disponível, e ao mesmo tempo os desejos, sempre urgentes, se atualizam. Como resultado, você precisa tomar decisões para que a vida continue excitante e cheia de perspectivas interessantes.