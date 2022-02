Horóscopo de 20/2: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Libra.



O mal-estar da civilização tem uma única fonte, o domínio de uns sobre os outros, uma dinâmica que vai se reinventando ao longo da história, mas que mantém inerte e inabalável sua mesma essência, a brutalidade.



E se, por desventura, esta dinâmica pôde ter encontrado justificativa em outros momentos da civilização, hoje em dia é imperdoável que se continue flertando com ela, isso denuncia a pior das ignorâncias, que é aquela que evita enxergar o que é evidente.



É evidente que o bem-estar individual, tão prezado pela contemporaneidade, é impossível de ser conquistado enquanto nós, os indivíduos, existamos numa civilização que promove o mal-estar.



Só há uma única saída, promovermos o bem-estar social, sem confundir que esse possa ser resultado de qualquer tipo de ideologia política.



ÁRIES: Aproximar as pessoas que ficaram distantes, mas que ainda jogam um papel fundamental em sua vida, hoje seria sábio fazer isso. Porém, entenda uma coisa, isso não quer dizer que essas pessoas responderão positivamente.



TOURO: Tudo é mais trabalhoso do que o habitual, mas esse não é um cenário negativo, apesar de provocar cansaço. É o cenário em que sua alma poderá, com boa disposição e persistência, avançar muito. Com muito trabalho.



GÊMEOS: Para você se divertir é necessário muito pouca coisa, portanto, evite se complicar, busque o que estiver ao seu alcance, porque há opções disponíveis. Buscar longe o que é próximo é um erro muito comum de se cometer.



CÂNCER: Este é um momento em que você pode compartilhar espaço e tempo com as pessoas que fazem bem à sua alma, tentando deixar de fora aquelas que, sabidamente, não lhe produzem grande simpatia. Separar o joio do trigo.



LEÃO: Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo não é nada além disso, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Parece bom, porque estimula e excita, mas também acontece de não levar a nada, e isso não é tão bom assim.



VIRGEM: Acumular talentos e objetos é uma mania muito humana, porém, mais humano ainda, e criativo também, é fazer uso de tudo que se acumula, para melhorar a vida, não apenas a sua, mas de todas as pessoas com que se relaciona.



LIBRA: Está tudo certo, mas o mundo anda mais incerto do que nunca, o que achata qualquer tipo de estímulo que sua alma poderia sentir neste momento. Não se importe com isso, continue em frente, mas com cuidado e prudência.



ESCORPIÃO: Recolha sua consciência ao interior da alma e observe tudo com distanciamento, para obter uma visão mais objetiva e clara dos acontecimentos em curso. Evite desanimar, ou se desanimar, passe rápido por isso.



SAGITÁRIO: Tantas pessoas interessantes para se relacionar, mas seria impossível juntar todas no mesmo ambiente, porque fazem parte de mundos tão discordantes entre si, que elas não teriam como encontrar entendimento.



CAPRICÓRNIO: Hoje é um daqueles dias em que dá para fazer muito em menos tempo que o habitual. É domingo também, dia de preguiça e, por isso, provavelmente não haja essa disposição toda para a produtividade. Sua escolha.



AQUÁRIO: Assuma o protagonismo de sua própria história, tome as rédeas de seu destino, porque, ainda que isso crie uma angústia interior, baseada em que tudo dará errado, você verá sobre a marcha que ocorre o contrário.



PEIXES: A timidez esconde a ambição, seja consciente dela e a trate como amiga, em vez de se convencer de que nunca atingirá seus propósitos. Agora é a hora certa para você agir com mais ousadia do que a habitual. Em frente.