Horóscopo de 20/4: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Agora é propício que deixes de imaginar, e te dediques a colocar em prática um tanto dessas visões que te fazem arder o coração de vontade de realizar, mas que, evidentemente, não se realizarão sozinhas.

Talvez precises lutar contra os inimigos interiores, feitos hábitos e comportamentos, para conseguir te lançar à ação. Esses inimigos são a preguiça, a timidez, os pudores, o medo de falhar, o receio de que tua imagem seja maculada com o ridículo, enfim, a lista de inimigos é enorme e tu podes te servir desse cardápio e te refestelar com algumas, ou simplesmente decretar que, hoje, pelo menos, farás diferente.

Arrancar visões do mundo abstrato e as realizar no concreto, eis o destino de todo ser humano, e mesmo que te pareça nada haver de original nisso, quando te atreves a agir, aí fazes enorme diferença.

ÁRIES: Para defender seus interesses, você não precisa atacar ninguém, apenas fazer pequenos movimentos, que deixem claro, às outras pessoas, que o território está sendo demarcado, e que sua alma é senhora absoluta desse.

TOURO: Chegou a hora de você tomar algumas iniciativas, para desembestar os processos que ficaram empacados, por tanto tempo já, que sua alma se esqueceu de como foi que tudo começou. Não importa, interessa apenas desembestar.

GÊMEOS: Procure tomar distância para observar com imparcialidade tudo que anda acontecendo, e que afeta sua alma, para cima ou para baixo. A imparcialidade é a única maneira de tirar real proveito de todas as situações.

CÂNCER: Fazer um pouco de política nada tem a ver com o que acontece com a classe de políticos profissionais. Todo cidadão há de fazer política, porque ela é necessária quando interesses divergentes precisam ser harmonizados.

LEÃO: É hora de fazer, e por fazer, crescer e aparecer, circulando por aí, manifestando seus talentos. Às vezes, em momentos assim, se cometem erros de proporção, mas até esses servirão para você crescer e aparecer. Em frente.

VIRGEM: Projete sua mente ao futuro, sem pudor nem temor algum de errar, porque agora seria melhor você errar por exagerar, do que se submeter a um tipo de humildade que, analisada friamente, demonstraria ser bastante hipócrita.

LIBRA: Por mais dilemas que atormentarem sua alma, ainda assim, com uma visão mais objetiva dos acontecimentos, você poderá concluir, com relativa facilidade, de que tudo continua evoluindo da melhor maneira possível.

ESCORPIÃO: Seria uma tolice ingênua esperar que todas as pessoas simpatizem com você, inclusive porque isso faria você deixar de perceber as pessoas hipócritas, que parecem simpatizar, mas que jogam sujo por baixo do tapete.

SAGITÁRIO: O grande caminho é feito de inúmeros detalhes que, tomados isoladamente, não parecem ter importância, mas que, o somatório revela serem fundamentais. Procure se deter com carinho a atender os pequenos detalhes.

CAPRICÓRNIO: Para viver a alegria que sua alma anseia, é só dar o pontapé inicial em algo que sua alma aprecie, e que tenha chance de ser realizado nas próximas semanas. Não precisa ser algo grande, mas algo que sua alma goste.

AQUÁRIO: Vida fácil não existe para ser humano algum, porque as complicações são produzidas pela própria mente que, no seu impulso criativo, acaba se enredando em alguma encrenca, nem sempre no bom sentido.

PEIXES: O valor das coisas não está na quantidade, mas na qualidade. Por isso, prefira pouco, mas bem feito, do que se lançar à alegria de se distrair com o tanto de coisas que acontece, mas que poucas são de qualidade.