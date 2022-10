Horóscopo de 2/10: veja previsões para este domingo

Data estelar: Mercúrio prograda; Lua quarto crescente em Capricórnio.

Se detivéssemos a alimentação constante, nossos corpos físicos se desintegrariam, porque, por inércia, seus átomos constituintes voltariam ao repositório universal. Os átomos se mantêm coesos porque nos alimentamos, e isso depende de tomarmos iniciativas nesse sentido, porque o alimento não cai dentro de nossa boca pela mão da Sagrada Mãe.

Toda preservação do que já foi conquistado, como também a prospecção de novos horizontes para progredir, depende de tomar iniciativas, de colocar nossas boas intenções em prática, porque provado está que o inferno é pavimentado com as boas intenções que nunca foram postas em prática.

Acredita nos ideais futuros, mas não te regozijes apenas com a imagem, te movimenta de forma prática para que o futuro seja uma constante aproximação, e não um tempo sempre fora de teu alcance

ÁRIES: Tudo anda dando muito mais trabalho do que você gostaria, mas sua alma há de considerar com carinho que está no início de um longo caminho de progresso, e que não haveria como driblar as dificuldades inerentes a todo início.

TOURO: A força de seus desejos não é única nem muito menos original, cada ser humano é movido pela mesma força que a sua. A questão é, se todos unissem a força dos desejos, aí sim o mundo poderia mudar completamente.

GÊMEOS: As coisas acontecem à revelia da força dos desejos, e precisam ser aceitas como são, em vez de continuar fazendo força para que sejam como deveriam ser, ou como sua alma as fantasia. Deixe a realidade ser como ela é.

CÂNCER: Aquilo que é dito vira promessa aos ouvidos de algumas pessoas, isso é algo que você precisa considerar com muito cuidado, para não correr o risco de se comprometer sem nem mesmo ter tido essa intenção. Coisas da vida.

LEÃO: Nada do que parece tão seguro a você é tão seguro assim, o mundo anda passando por trancos, solavancos e barrancos que não eram imagináveis até pouco tempo atrás, e isso afeta os planos de todas as pessoas.

VIRGEM: Nem sempre a alma acerta nas iniciativas pertinentes a cada caso, em muitos momentos enfia os pés pelas mãos e se atrapalha toda. Porém, isso não há de ser julgado com severidade, porque é necessário experimentar.

LIBRA: Há muito assunto que merece maior reflexão de sua parte, portanto, evite se precipitar expressando pontos de vista que ainda não estão maduros o suficiente para serem compreendidos, quanto menos aceitos. É assim.

ESCORPIÃO: A força do grupo é insuperável, mas há de ser por isso mesmo que as pessoas a evitam, se concentrando sempre na força individual, que lhes parece mais segura e confortável. Se houvesse força grupal, tudo seria diferente.

SAGITÁRIO: Quanto mais você se expuser, mais vulnerável se sentirá, porque lhe parecerá que sua alma ficou transparente e que todas as pessoas sabem o que você sente no íntimo. Isso não é assim, a exposição não traz isso.

CAPRICÓRNIO: As previsões são importantes, porque a alma se exercita conversando com o futuro e desenhando perspectivas. Porém, nem sempre é possível acertar todas, porque a mente confunde fantasias com pressentimentos.

AQUÁRIO: Nem tudo que brilha é ouro, e nem todo ouro vale tanto quanto pesa, o valor das coisas é um acordo subjetivo que existe entre as pessoas, e continua valendo enquanto as pessoas acreditarem que esse valor é real.

PEIXES: As definições vão ter de esperar, porque por enquanto as coisas continuarão sendo assim, vagas e indefinidas, sem você conseguir estabelecer uma perspectiva com a firmeza que gostaria Mesmo assim, tudo está bem.