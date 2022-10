Horóscopo de 21/10: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Se o resultado daquilo que tu organizas é incompreensível a outras pessoas, então nada organizas, apenas colocas os ingredientes da realidade dentro de uma estética que te agrada particularmente, mas nada comunica às outras pessoas.

Fazer ordem é mais do que arrumar gavetas, jogar fora papéis e desentulhar caminhos, exercícios que são muito corretos aparentemente, mas que podem provocar danos também, já que inadvertidamente podes jogar fora documentos que eventualmente outras pessoas precisariam.

A ordem é uma potência cosmogônica, é uma das expressões da Vida, que expressa caminhos metódicos que trazem facilidade para serem trilhados quando houver necessidade. Por isso, faz ordem tendo em vista que todas as pessoas compreendam essa ordem e a aproveitem também.

ÁRIES: Logo mais chegará o tempo em que aquilo que tenha sido conversado e combinado precisará se transformar em prática, já que só assim será possível avaliar se as conversas eram realmente auspiciosas ou meras teorias.

TOURO: Nem sempre é possível fazer com que a própria vontade seja a nota dominante do jogo. Neste momento, o mundo anda produzindo tantos trancos e solavancos que fica impossível fazer com que a própria vontade prevaleça.

GÊMEOS: Nunca se esqueça de que o que as pessoas enxergam e avaliam é o que é praticado, e não o que é idealizado. A idealização mobiliza boas emoções, mas se não se transforma em prática, essas boas emoções se tornam más.

CÂNCER: O cenário não é dos melhores, porque apesar de todas as coisas boas que acontecem, sua alma se sente distante de tudo que idealiza. Não importa, fique com o que a realidade pode lhe oferecer por enquanto, e que não é pouco.

LEÃO: Para sua alma não se congestionar por pensar demais e fazer de menos, é importante você escolher algumas poucas tarefas para hoje, e se dedicar a elas com empenho e afinco para que o resultado seja perfeito. Em frente.

VIRGEM: Coloque seus recursos em movimento, aposte naquilo que pretende realizar e se envolva com carinho e empenho em fazer acontecer, porque desse modo sua vontade posta em ação encontrará o favorecimento das circunstâncias.

LIBRA: Defenda seus interesses, essa é a melhor atitude que você poderia tomar agora. Porém, não se trata de uma luta egoísta, se trata de defender os interesses que vinculem os seus particulares com os das pessoas próximas também.

ESCORPIÃO: Logo chegará o tempo em que você possa intervir na realidade com toda sua força, determinando o rumo dos acontecimentos. Porém, é importante não queimar a largada, e se lançar a fazer isso antes do tempo certo.

SAGITÁRIO: As pessoas não são fiéis umas às outras, a fidelidade delas é consigo mesmas, e isso faz com que toda aliança seja temporária, dependendo de as circunstâncias favorecerem os interesses particulares, e não os mútuos.

CAPRICÓRNIO: Agora é bom você fazer valer seus direitos e pretensões, mas sempre tomando o cuidado de não atropelar ninguém nesse movimento. O importante é que seus direitos sejam atendidos, mas cumprindo suas obrigações.

AQUÁRIO: Agora é chegado o tempo de converter todas suas teorias em práticas diárias, perdendo menos tempo em elaborar discursos e argumentações e se dedicando a fazer acontecer tudo que é idealizado pela sua alma.

PEIXES: As coisas se acertam, mas numa espécie de jogo que pressupõe que tudo continue errado, para, de vez em quando, se acertarem de novo. É cansativo, mas você precisa considerar que o mundo anda mais insano do que nunca.