Horóscopo de 22/10: veja previsões para este sábado

Data estelar: Vênus em conjunção superior ao Sol.

Quando te pareça ser um fato irrevogável que tua vida esteja indo ladeira abaixo, na direção do abismo, te lembra de todas as outras vezes que também te pareceu o mesmo e que, a despeito da certeza inefável, aqui e agora te encontras lendo estas linhas, porque entre a certeza abissal do passado e a atual tu experimentaste momentos maravilhosos.

A experiência humana de vida é uma sequência complexa de sentimentos e certezas muito variadas e contraditórias entre si, aceita isso como um ponto pacífico, evita brigar contra o que não podes mudar, porque assim navegarás com liberdade por todas as sensações, sem te apegar a nenhuma.

Te sentes mal porque na verdade pretendes que tua alma esteja nos píncaros da glória o tempo inteiro, mas essa é uma pretensão inglória, impossível de cumprir. Este momento passará.

ÁRIES: Agora não importa mais o que seja prometido, agora importa única e exclusivamente o que seja feito, nada mais. Portanto, assuma essa postura, porque só assim você poderá cobrar das pessoas o mesmo. Nada além.

TOURO: É possível fazer alguns acordos promissores, e isso é muito bom, infunde esperança e alegria à alma. Porém, leve em consideração o cenário complexo em que o mundo se encontra atualmente, porque isso determina todo o resto.

GÊMEOS: A boa vontade, quando colocada em prática, é muito melhor ainda, porém, a boa vontade que sempre fica na intenção, essa vai corroendo a confiança e se transformando, pouco a pouco, em má vontade. Leve isso em consideração.

CÂNCER: O ideal anda longe de acontecer, portanto, é melhor se conformar com o real, ainda que essa atitude conformista pareça um rebaixamento para sua alma. É tudo temporário, logo mais você reencontrará a força do ideal.

LEÃO: Não é por falta de ideias que as coisas parecem sair do eixo, mas porque há excesso dessas e pouca vontade prática em andamento. Quando se pensa muito e não se faz o suficiente, a alma se sente congestionada. É assim.

VIRGEM: É de pouco valor ter um tesouro escondido, porque se escondido está não presta nenhum serviço, a não ser, talvez, brindar com sensação de segurança, mas para isso você serve ao tesouro, e o tesouro não serve a você.

LIBRA: É importante que você entenda o grau de representatividade envolvido na defesa de seus interesses, porque esses, apesar de serem seus em particular, também representam o que muitas outras pessoas defendem.

ESCORPIÃO: Há um tempo certo para tudo, e essa afirmação não é apenas bíblica, como também comprovada pela prática cotidiana. Tenha isso em mente, e considere a possibilidade de se dominar para não queimar a largada.

SAGITÁRIO: O que até pouco tempo atrás parecia certo e maravilhoso, neste momento apresenta uma realidade completamente diferente da esperada. Faça disso a oportunidade de ajustar contas nos relacionamentos próximos.

CAPRICÓRNIO: Defender seus direitos há de ser acompanhado pelo cumprimento de suas obrigações também, porque de outro modo a balança fica desequilibrada. Cuide para manter esse equilíbrio e seus direitos serão atendidos.

AQUÁRIO: As ideias são sempre lindas e maravilhosas, e isso é muito bom, porque a alma precisa de motivação, mas esse impulso confiante há de ser posto em prática, porque senão a alma começa a ficar congestionada de tanto pensar.

PEIXES: A insanidade do mundo precisa ser posta à distância, porque de outra maneira acabará se entranhando em seus relacionamentos, e depois não será mais possível se desvincular dela. Mantenha seus relacionamentos protegidos.