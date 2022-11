Horóscopo de 22/11: veja previsões para esta terça

Data estelar: Sol ingressa em Sagitário.

A cabeça no céu e os pés na Terra, assim é nossa humanidade, que existe em comunhão com o planeta Terra em que se movimenta e inventa sua experiência de ser. Nossa humanidade existe simultaneamente no mundo objetivo dos cinco sentidos, e no mundo subjetivo e invisível, perceptível pelo sexto sentido, a mente.

Nossa humanidade é brutal e santificada ao mesmo tempo, tem visões de glória perfeita e também atração pela crueldade e as perversões, nossa humanidade é, enfim, uma experiência cósmica completa, mas se pensaste no cliché de um Universo binário e maniqueísta, isso acontece porque nos esquecemos de nos integrar ao que percebemos, percebemos a dualidade, mas excluímos nossa consciência e, assim, não conseguimos fechar a conta de tudo que percebemos.

ÁRIES: É de grande valor aproveitar o fluxo de ideias magníficas que atravessa sua alma, porém, mais valioso ainda será se você der um passo à frente e começar a fazer o necessário para algumas dessas se concretizarem.

TOURO: Aposte com confiança, mas não pretenda se livrar do medo que significa se lançar à aventura, porque uma coisa não anula a outra. É preciso apostar, porque o progresso está em jogo, mas também há razões para temer.

GÊMEOS: O mais importante circula através dos relacionamentos sociais, mas como as coisas andam de ponta-cabeça em nossa civilização, junto com o mais importante também circula tudo que é mais preocupante. Discernimento.

CÂNCER: Para extrair as potencialidades de dentro das sementes, é preciso organizar com todo cuidado o processo inteiro, porque nenhuma semente, por si só, seria capaz de expressar suas potencialidades. Ajuda.

LEÃO: Se você sente que há algo acontecendo, mas não sabe ainda explicar o que seria, de toda maneira agora não é tão importante entender o que acontece do que se deixar embalar por esses sentimentos intensos.

VIRGEM: Agora é quando sua alma pode dar um corte profundo entre o antes e o depois, entre um passado que já não tem muito mais a agregar e um futuro desconhecido, mas pressentido com entusiasmo, porque é muito melhor.

LIBRA: São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que sua alma não há de perder tempo com algumas questões que, se estivessem acontecendo em outra época seriam preocupantes, mas agora são apenas obstáculos do caminho.

ESCORPIÃO: Aproveite ao máximo este momento da vida, porque quando a alma se sente segura é, também, mais importante fazer as contas e preservar uma boa administração dos recursos, para que o bem-estar seja preservado.

SAGITÁRIO: É mais importante criar um novo Universo do que tentar consertar o antigo, mas, como tudo na vida humana, você depende de uma íntima decisão para escolher o caminho. Decida, então, o que fazer com sua vida.

CAPRICÓRNIO: Nada acontece de acordo com qualquer lógica conhecida, as coisas parecem não ter sentido, e no entanto sua alma pressente haver um sentido oculto, um enigma que precisa ser decifrado. E há mesmo! É a Vida chamando.

AQUÁRIO: Tudo que de melhor sua alma imagina fazer terá de ser feito com a colaboração de outras pessoas, e essa é uma perspectiva muito rica em experiências, porque nada há mais importante do que o trabalho em conjunto.

PEIXES: Sua alma reconhece que, nesta parte do caminho, é tudo ou nada, e que o melhor a fazer é apostar alto, porque entre tudo e nada, sua alma prefere tudo. Que alternativa haveria senão apostar muito alto?