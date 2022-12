Horóscopo de 23/12: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Nova em Capricórnio.

É evidente que o nosso não é o melhor dos mundos, porém, tampouco é o pior, nossa humanidade evoluiu o suficiente para sentar as bases de uma civilização mais justa e livre, com oportunidades para todas as pessoas, transparecendo dimensões mais abrangentes de existência.

Se nada disso ainda é realidade consumada não é por falta de recursos, mas por mesquinharia mesmo, tanto da parte daqueles que, consciente ou inconscientemente continuam sustentando o domínio dos poucos que oprimem a maioria, quanto também pela acomodação da maioria oprimida numa letargia inerte que se alimenta do convencimento equivocado de que se nasce na Terra para sofrer, e que as recompensas viriam no além.

O além não é melhor do que o aquém, ao contrário, porque pelo menos, enquanto encarnados, temos corpo físico para atuar e lutar.

ÁRIES: Algumas coisas deram bons resultados, outras, no entanto, foram tiros que saíram pela culatra. Assim mesmo é a vida, nunca dá para prever tudo que se envolve ao longo do caminho e que vai mudando os resultados. É assim.

TOURO: O cenário se amplia, mas por enquanto são apenas perspectivas, que precisarão ser postas em prática com a ajuda de várias pessoas, as quais ainda precisam ser convencidas a se unirem aos seus projetos. Tudo possível.

GÊMEOS: Se despreocupe a respeito de todas essas situações que lhe provocam emoções desencontradas, e se foque naquilo que seja prático e que esteja ao seu alcance realizar. Assim você passará bem por este momento.

CÂNCER: Das conversas em que sua alma se envolver agora poderão surgir algumas ideias muito boas que facilitem seus planos, mas isso não significa que você deva se precipitar. Nada disso! Tudo precisa ser testado.

LEÃO: As melhores coisas que o destino pode lhe oferecer não viriam envoltas em facilidades, porque dessa maneira todo mundo as poderia obter e seriam banalizadas. As melhores coisas hão de ser conquistadas com esforço.

VIRGEM: Expresse com leveza e alegria suas ideias, expresse suas emoções com clareza, assim você vai chamar a atenção dessas pessoas com que pretende estreitar laços. Escolha a dedo essas pessoas, que acompanharão você.

LIBRA: Quando você definir as prioridades, então perceberá que o caminho é mais fácil do que parece agora, quando as prioridades ainda não estão em seus devidos lugares. Priorize definir as prioridades, isso sim vai ajudar.

ESCORPIÃO: Tenha planos b, c e d, procure ter à mão várias alternativas, porque se você colocar todos seus ovos na mesma cesta, a chance de ficar a ver navios aumenta consideravelmente. Crie alternativas, isso vai lhe fazer bem.

SAGITÁRIO: Apesar de seu indômito espírito de aventura, neste momento seria melhor você fazer escolhas pautadas na segurança e no conforto, porque sob essas condições sua alma se sentirá muito melhor. É só experimentar.

CAPRICÓRNIO: A vontade de fazer algo diferente do habitual há de ser satisfeita da melhor maneira possível, porque servirá para várias coisas ao mesmo tempo, e todas convergem no mesmo objetivo, sua alma ganhar domínio.

AQUÁRIO: Apesar de o cenário não ser nada do que você imaginava que seria, assim mesmo sua alma não teria direito a se queixar, porque as coisas andam fluindo, meio desengonçadas, mas fluindo assim mesmo. Surfando.

PEIXES: Perder a oportunidade de participar da dinâmica social seria uma pena neste momento de sua vida, porque através do contato você receberia informações preciosas que agregariam consistência aos seus planos. Faça o sacrifício.