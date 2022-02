Horóscopo de 23/2: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua quarto minguante em Sagitário.



Dia a dia, todos temos de lidar com nossas fragilidades num mundo em que, sabemos, o domínio dos fortes sobre os fracos é a moeda corrente, e, portanto, fazemos o possível para maquiar nossas vulnerabilidades e ressaltar nossas forças.



Cientes de o quanto isso é desgastante, diante das complexidades com que nos deparamos, dia a dia, imagina tu o nível de estresse que os governantes têm de administrar. Ou seja, para ser governante, hoje em dia, é preciso ter muita saúde mental, e não é isso que se vê nos que, por força da História, se encontram com as rédeas do poder na mão.



E vamos todos fingindo normalidade enquanto o processo mundial, e seu torpe funcionamento, vai se transformando numa farsa, no tabuleiro de jogo de pessoas visivelmente perversas, porque perturbadas.



ÁRIES: Ainda que tudo seja incerto nesta parte do caminho, há um quê de confiança que motiva sua alma a seguir em frente. Vale a pena, então, apostar nesse estado peculiar de confiança, porque, por si só, vale o caminhar.



TOURO: Ter a razão será sempre mais confortável do que ter de recuar e aceitar que as coisas possam ser diferentes do que se imagina. Mantenha sempre sua mente receptiva e atenta aos sinais de mudança, para se adaptar.



GÊMEOS: Talvez seja melhor você, antes de tudo, ter mais clareza a respeito das necessidades que precisa suprir em primeiro lugar para, depois, ocupar seu tempo com outros assuntos aleatórios. Organize melhor, só isso.



CÂNCER: Há muito jogo ainda pela frente, e isso significa que você não precisa ter domínio completo da situação, mas, pelo contrário, permitir que as coisas aconteçam como possível. Depois haverá margem para consertar.



LEÃO: Suas ações influenciam algumas pessoas que, por sua vez, reproduzirão o que pensam ter visto você fazer. Portanto, nada do que você fizer tem pouca importância, essa multiplicação aumenta o valor de tudo.



VIRGEM: Ainda que você faça tudo direito, há questões que não estão ao alcance de seu domínio, fazem parte da configuração atual do mundo que, cá entre nós, não anda lá essas coisas, não é mesmo? Tenha isso em mente. Aí sim!



LIBRA: Aquilo que pareceria certo fazer agora, mereceria um pouco mais de reflexão, para ganhar tempo, e se mostrarem todas as cartas do jogo. Você pode pensar que entendeu tudo, mas ainda há nuances que se mantêm ocultas.



ESCORPIÃO: Use suas vantagens, mas de uma forma discreta, sem jogar na cara de ninguém sua superioridade porque, você sabe, esta é uma situação temporária, que pode virar a qualquer momento. Use a vantagem enquanto durar.



SAGITÁRIO: Agora você podia poupar um pouco de encrenca, evitando se atirar a fazer intervenções em situações que poderiam ser deixadas ao sabor da vida, até amadurecerem um pouco mais e, aí sim, você intervir nelas.



CAPRICÓRNIO: As pessoas não devem saber de suas verdadeiras intenções, mas essas precisam ser muito claras para você, de modo a sua alma não se perder no caminho nem tampouco criar um cenário de fantasia insustentável.



AQUÁRIO: Seria ruim se você tivesse de agir contrariando algum de seus princípios, mas não é isso que está em jogo agora. É apenas uma contrariedade temporária, uma diferença de estilo de administração apenas.



PEIXES: As contrariedades não devem ser tomadas como sinais de que está tudo indo numa direção errada. Você precisa ter em mente que, por melhores que sejam suas ideias e intenções, o mundo não está funcionando bem agora.