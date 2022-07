Horóscopo de 23/7: veja previsões para este sábado

A EXPRESSÃO DA VIDA

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono.

Até a mais introvertida e tímida das pessoas tem seu momento de expressão comunicativa e, talvez, esse seja mais importante e valioso, porque raro, que o das pessoas que sempre são extrovertidas.

Se tu te acostumaste a te esconder da vida, porque te parece que não conseguirias expressar a riqueza de tua vida interior e, mais ainda, quando te atreves ao fazer encontras sempre algum espírito de porco que te atrapalha e tenta te diminuir, pois então, encontra no dia de hoje as condições propícias para virar a mesa.

Expressa livremente tua alegria, te desapegando dos resultados, porque, mesmo que eu te assegure aqui que esses serão positivos, a expressão de tua alegria não há de ser condicionada pelos resultados, mas pela urgência interior de ser um instrumento de expressão da Vida.

ÁRIES: Cuide para que a conta não recaia sobre suas costas, porque o prazer compartilhado implica também a partilha dos custos. Isso, é claro, se as pessoas com que você se relaciona não são aproveitadoras. Será que são?

TOURO: Desfrute de tudo que de bom a vida disponibiliza a você, mesmo que sejam pequenos detalhes que, aos olhos alheios, não pareçam nada importantes. Não é o valor intrínseco que importa, mas como você percebe as coisas.

GÊMEOS: Bons momentos podem ser vividos com pessoas com que, não necessariamente, sua alma tenha cultivado algum tipo de relacionamento. Bons momentos podem também acontecer com pessoas que você encontra por aí.

CÂNCER: Tantas fantasias passam pela mente, e todas parecem atraentes, produzindo prazer antecipado. Porém, é hora de você medir o custo e as consequências, para não se meter em caminhos que, depois, criariam o efeito oposto.

LEÃO: Evite os subterfúgios e qualquer tipo de jogo por baixo do pano, procure ser transparente em seus movimentos e atitudes, porque essa será a melhor, e talvez a única, proteção com que você verdadeiramente contará.

VIRGEM: Os bons sentimentos que circulam pela sua alma são o sinal de que algo muito bom está à caminho. Por enquanto, tudo seria especulação a respeito, mas até esse exercício potencializaria os bons sentimentos. Em frente.

LIBRA: Como no passado você teve problemas com a ajuda oferecida, pareceria prudente tentar resolver tudo com seus próprios recursos. A prudência, porém, mascara o medo de ter problemas de novo, mas nada garante isso.

ESCORPIÃO: Faça tudo que estiver ao seu alcance e um pouco mais ainda, sem pedir opinião a ninguém, porque, ainda que haja pessoas de muito boa vontade querendo ajudar, o excesso de palpites confundirá você. Melhor não.

SAGITÁRIO: Tudo, com certeza, tem algum custo, e isso precisa ser avaliado direito antes mesmo de empreender a ação, para depois você não ter surpresas desagradáveis, justamente por buscar o contrário disso. Ou não?

CAPRICÓRNIO: Pode não estar tudo bem no melhor dos mundos, mas certamente não há como se queixar do panorama atual, que brinda a você com oportunidades interessantes e, ainda por cima, com sentimentos leves e alegres.

AQUÁRIO: Peça ajuda, procure compartilhar seu caminho, porque, ainda que você não tenha real necessidade de ajuda, o caminho, quando compartilhado, enriquece a todas as pessoas envolvidas. Isso muda o jogo todo.

PEIXES: A alegria há de ser bem-vinda em qualquer uma das formas em que se apresentar, mas cuidando para que, por excesso, seus resultados não sejam contraproducentes. Leveza, elevado estado de ânimo, tudo isso é necessário.