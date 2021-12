Horóscopo de 24/12: veja previsões desta sexta

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Aproveita e desfruta os pequenos gestos, porque se buscas grandes experiências agora, provavelmente te frustrarás, ou pior, tua ânsia provocará conflitos intensos, mas desnecessários

Há grande regozijo oculto nos pequenos detalhes, no suprimento de necessidades básicas, na partilha de momentos mínimos de compreensão mútua, de colaboração e de solidariedade.

A solidariedade não deve esperar pela desgraça para se manifestar, pode, e deve, se expressar também quando se vivem momentos bons, de concórdia, de construção, para que esses, apesar de mínimos, sejam exaltados pelo potencial magnífico que encerram.

Espera pouco, aceita tudo e não deixes, em momento algum, de oferecer teu melhor diante de qualquer situação.

ÁRIES: Todas as perspectivas com que sua alma conta nesta parte do caminho têm vieses e complicações, mas isso não significa que esteja tudo errado, pelo contrário. Você pretende muito, e isso não se obtém com facilidade.

TOURO: É muito importante consolidar seus pontos de vista, mas tendo em conta que esses são temporários, não importando o quanto pareçam definitivos. Isso é fundamental para você ter abertura para ouvir o contraditório.

GÊMEOS: Há assuntos que merecem maior investigação, não importando o quanto sua alma imaginar que esteja certa sobre o que sabe. A certeza há de ser tratada com cuidado, para não incorrer em equívocos e abusos sobre ela.

CÂNCER: Para você não emitir julgamentos equivocados a respeito de algumas pessoas, você precisa investigar todas as informações que lhe são repassadas, sem ter pudor de fazer isso com imparcialidade. A verdade é sempre outra.

LEÃO: Para não ter de fazer tudo de forma atropelada e desordenada, respire fundo e se convença de que, apesar de ter de fazer muita coisa e haver pouco tempo disponível, fazer somente o possível será mais do que suficiente.

VIRGEM: O divertimento é um componente fundamental da construção da experiência de vida, porque o caminho é cheio de pressões, obstáculos e constrangimentos, e a alma precisa de um contrapeso para aguentar o tranco.

LIBRA: Sabe aqueles assuntos que sempre são protelados porque parece que não seria a hora certa para os discutir? Pois é! Agora surgem junto com a oportunidade de não serem mais deixados para um futuro incerto. Melhor encarar.

ESCORPIÃO: Verdades sejam ditas, mas com todo o cuidado necessário para não serem ofensivas, porque se o forem, o tiro sairá pela culatra e, em vez de sua alma sair vitoriosa da jogada, acontecerá de virar a algoz da história.

SAGITÁRIO: Para lidar bem com as contradições do momento, sua alma há de tomar o cuidado de ouvir com atenção todas as diversas opiniões e pontos de vista para, depois, tirar suas próprias conclusões. Isso leva tempo.

CAPRICÓRNIO: Agora, que sua alma reconhece um tanto do poder que é capaz de brandir, chegou a hora de fazer alguns testes, e abrir passagem no meio dos obstáculos e dificuldades que, teimosamente, impediam seus movimentos.

AQUÁRIO: O reconhecimento de assuntos íntimos que foram deixados de lado ao longo do tempo é a oportunidade que sua alma tem agora para enfrentar e aproveitar. De início, pode ser um pouco difícil, mas depois brindará com alívio.

PEIXES: Os relacionamentos humanos sempre serão complexos, porque assim são os seres humanos, nada é simples em nossa natureza, tudo é misturado, contraditório e se inclina a seguir adiante a aventura da vida com novas encrencas.