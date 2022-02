Horóscopo de 24/2: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua quarto minguante em Sagitário.



Tudo que fazes, tudo que pensas, todas tuas emoções, tudo que tu és, é expressão de humanidade, porque tu és menos uma pessoa em particular e muito mais uma presença que representa a humanidade



Mesmo as questões que te pareçam mais banais e sem importância, ao serem praticadas por ti, te tornam representante da humanidade, porque através de tua presença se reproduzem os dramas e alegrias de todas as pessoas e, também, porque aquilo que tu te atrevas a iniciar através de ti agregará ou desagregará o conjunto de tua humanidade.



Não há nada longe nem perto, tudo acontece no mesmo conjunto telepático que é o reino humano.



Não existe maneira de se distanciar, tudo nos aproxima, mas surpreendentemente, continuamos insistindo em ser todos separados.



ÁRIES: Este é um daqueles momentos em que só resta a força do ideal para continuar orientando os passos, porque, no imediato, tudo tende a ficar de ponta-cabeça. Não importa, pois, essa é uma condição temporária. Vai passar.



TOURO: Enquanto sua alma tenta se convencer de estar certa por fazer o que faz, a realidade insiste em lhe mostrar outro lado da realidade. Valerá a pena ampliar seu entendimento, aceitando o que contradiga suas certezas.



GÊMEOS: Acatar as orientações que as pessoas lhe oferecem parece ser uma boa pedida, porque elas as oferecem de coração. Mas, o que aconteceria se, ao seguir tais orientações, os resultados fossem contraproducentes? Que seria?



CÂNCER: Faça sua parte e tolere as falhas alheias, porque neste momento não estaria ao seu alcance qualquer tentativa de domínio completo do cenário. Faça o que puder, tolere as falhas e siga em frente. Há muito jogo pela frente.



LEÃO: Você fará o que você quiser, e as pessoas reagirão de acordo com suas naturezas e, também, pelo que elas estiverem passando nesse momento. Nada pode ser dominado completamente, sempre haverá uma margem enorme de incerteza.



VIRGEM: Suas certezas viscerais são ameaçadas pelos fatos, mas o que importa isso? Importa mesmo que você continue agindo tendo como base uma confiança que contrasta com o que está acontecendo no mundo. Só isso importa.



LIBRA: O jogo não está claro, mas sua alma parece ter entendido tudo. Essa é uma mistura delicada, porque promove ações que, na prática, requereriam mais amadurecimento. De todo modo, tudo é uma escolha. Faça a sua.



ESCORPIÃO: A desordem atual é vantajosa, porque você pode determinar sentidos e rumos se aproveitando dela. Porém, esta é uma vantagem temporária, que não vai durar muito mais. Portanto, aproveite enquanto durar.



SAGITÁRIO: Algumas questões estão ao seu alcance, mas há outras que, ainda que você tenha a melhor das intenções para intervir, estão fora do seu alcance. Procure ter muito clara em sua mente esta distinção. Poupe encrenca.



CAPRICÓRNIO: Está ao seu alcance ter mais domínio da situação, mas, para isso, você precisa ter total sinceridade a respeito dos seus reais motivos de agir. O realismo e a honestidade protegerão você de encrencas desnecessárias.



AQUÁRIO: Procure se alinhar com o que a maioria requer neste momento, mesmo que você não concorde plenamente com tudo. É melhor se adaptar e seguir o fluxo do que, neste momento, tentar impor sua vontade. Deixe para lá.



PEIXES: O mundo não está funcionando nada bem agora, e isso afeta os projetos de todas as pessoas, lhes impondo contrariedades que resultam em mudanças súbitas de direção. É tudo uma questão de manter o jogo de cintura.